Qué pasó con The Line, el megaproyecto más futurista del mundo

Durante años fue presentado como el proyecto urbano más ambicioso del planeta . Con una extensión prevista de 170 kilómetros, edificios espejados de 500 metros de altura y una capacidad para albergar a millones de personas, The Line se convirtió en el símbolo de la transformación que Arabia Saudita buscaba impulsar a través de su programa Visión 2030 .

Sin embargo, en 2026 la iniciativa atraviesa uno de sus momentos más complejos. Diversos informes señalan que las autoridades locales decidieron frenar gran parte de las obras y revisar en profundidad el alcance de la iniciativa debido a problemas de costos, financiamiento y viabilidad.

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The Line forma parte de NEOM , una megaregión ubicada en el noroeste de Arabia Saudita . El plan original contemplaba una ciudad lineal de 170 kilómetros de largo, sin automóviles y alimentada por energías renovables, donde podrían vivir hasta nueve millones de personas.

Sin embargo, a medida que avanzaron los estudios técnicos y financieros, comenzaron a surgir dificultades. Ya en 2024 se conocieron revisiones que reducían significativamente las metas iniciales. La primera fase pasó a concentrarse en un tramo de apenas 2,4 kilómetros y las proyecciones de población para 2030 fueron recortadas de manera considerable.

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Los elevados costos de construcción se transformaron en uno de los principales obstáculos. Distintas estimaciones llegaron a advertir que completar el proyecto según el diseño original requeriría inversiones muy superiores a las previstas inicialmente.

Por qué Arabia Saudita decidió replantear The Line

Según informó el portal El Confidencial, la dirección de NEOM inició una revisión estratégica que derivó en la paralización de las obras de The Line al menos hasta después de 2030. El objetivo sería priorizar proyectos considerados más rentables y con resultados económicos más inmediatos.

Entre los factores que explican el cambio aparecen la desaceleración económica global, la necesidad de financiar otros compromisos nacionales y la intención del gobierno saudí de concentrar recursos en desarrollos industriales y tecnológicos.

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Parte de la infraestructura prevista para The Line incluso podría ser reutilizada para centros de datos e iniciativas vinculadas a la inteligencia artificial, un sector que Arabia Saudita considera estratégico para las próximas décadas.

Aunque el proyecto original parece haber quedado lejos de las expectativas anunciadas en sus primeros años, las autoridades saudíes no comunicaron una cancelación definitiva. La estrategia actual apunta a avanzar por etapas y adaptar el desarrollo a las condiciones económicas y tecnológicas del momento.