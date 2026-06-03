Familias en alerta por tarjetas de "modelaje infantil" repartidas a niñas afuera de escuelas de Montevideo

La aparición de tarjetas que promocionan supuestas oportunidades de "modelaje infantil remunerado" generó preocupación entre familias de varios barrios de Montevideo. Según denuncias difundidas en redes sociales, una mujer joven habría repartido estos materiales directamente a niñas en las inmediaciones de distintos centros educativos.

Los reportes comenzaron a multiplicarse en los últimos días y apuntan principalmente a escuelas ubicadas en la zona norte de la capital, entre ellas la Escuela 178 de Casavalle y la Escuela 141 de Manga .

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Las tarjetas incluían un correo electrónico de Gmail y un número de teléfono para contacto por WhatsApp . De acuerdo con los testimonios compartidos por familiares de las menores, la mujer entregaba las tarjetas en mano y se retiraba del lugar cuando era interpelada por personas adultas .

Qué ofrecía la supuesta agencia

Ante las sospechas generadas por la situación, varias personas se comunicaron con el número proporcionado simulando interés en la propuesta. Capturas de esas conversaciones fueron luego compartidas en grupos vecinales y redes sociales.

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Según esos intercambios, quienes respondían aseguraban trabajar para un servicio vinculado a una plataforma europea y explicaban que el proceso de selección se realizaba de forma remota.

A los interesados se les solicitaba descargar una aplicación de mensajería llamada Teleguard —similar a WhatsApp— y enviar fotografías de los menores, junto con datos básicos como edad y estatura.

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En las conversaciones, además, se indicaba que las imágenes serían modificadas digitalmente para mostrar prendas de vestir y que no existiría contacto presencial con representantes de la empresa.

Preocupación entre padres y autoridades educativas

La modalidad despertó inquietud entre madres, padres y referentes de la comunidad educativa, quienes comenzaron a alertar sobre la situación en redes sociales y a informar a las autoridades de los centros educativos involucrados.

Consultados sobre la entrega directa de tarjetas a niñas, los responsables de la supuesta propuesta reconocieron en los chats que esa práctica "estuvo mal" y afirmaron que estaban intentando corregirla.

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La falta de información verificable sobre la empresa, la informalidad de los contactos y el pedido de fotografías de menores mediante aplicaciones de mensajería generaron dudas entre las familias, que recomiendan extremar las precauciones ante este tipo de ofrecimientos.

Hasta el momento no se informó sobre denuncias formales ni actuaciones oficiales vinculadas al caso.