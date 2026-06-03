Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 4 de junio

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este jueves 4 de junio una jornada con temperaturas templadas para la época, abundante nubosidad y presencia de neblinas en varias zonas del país. Las máximas alcanzarán los 23 °C en el oeste y norte del territorio.

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En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura oscilará entre los 12 °C y los 20 °C .

Durante la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto , acompañado por neblinas. Para la tarde y la noche continuará predominando la nubosidad, con períodos de cielo cubierto.

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Los vientos soplarán del noreste entre 10 y 30 kilómetros por hora , rotando al noreste y este durante la segunda mitad de la jornada.

Este

En el este del país se prevén temperaturas de entre 10 °C y 20 °C.

La mañana estará marcada por cielo nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones escasas y presencia de neblinas. En las zonas costeras se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h.

Durante la tarde y la noche persistirá la nubosidad, mientras que las neblinas continuarán presentes en distintos puntos de la región.

Oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una jornada con temperaturas entre 11 °C y 23 °C, las más altas del país.

El cielo permanecerá nuboso durante gran parte del día y se registrarán neblinas en las primeras horas. Hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con períodos de cielo cubierto.

Los vientos del noreste y este se mantendrán entre 10 y 30 km/h.

Norte

En el norte se espera una mínima de 11 °C y una máxima de 23 °C.

La mañana comenzará con cielo algo nuboso y nuboso, acompañado por neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y la noche continuará el predominio de la nubosidad.

Los vientos del noreste soplarán entre 10 y 30 kilómetros por hora durante toda la jornada.