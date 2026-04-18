La brutal patada en el rostro en la Champions de Asia que dejó inconsciente al rival y da la vuelta al mundo: mira el video

En el duelo entre el Al-Ahli de Arabia Saudita y Johor Darul Takzim de Malasia , por los cuartos de final de la Champions de Asia , se vivió un momento de total desesperación tras una jugada en la que el futbolista Jairo de Macedo recibió una durísima patada en el rostro que lo dejó inconsciente en el suelo, luego de que el rival intente despejar un balón.

Jairo de Macedo, futbolista de Johor de Malasia , recibió una durísima patada en el rostro por parte de Ali Majrashi, quién intentó despejar el balón de chilena luego de un mal control que hizo que la pelota se eleve muy alto.

El impacto se dio cuando el jugador saudí quiso rechazar la pelota por intermedio de una chilena , mientras su rival intentó con la cabeza . Inmediatamente, quedó tendido en el césped y sin reacción alguna , mientras todos sus compañeros anoticiaron al árbitro de lo que estaba sucediendo, además de llamar de manera urgente a los médicos presentes en el estadio.

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De hecho, la desesperación era tal que Natxo Insa, capitán del elenco de Malasia, pateó a uno de los camilleros por su nula respuesta ante la situación que se estaba viviendo en el campo y el propio jugador llevó él mismo la camilla.

Consecuentemente, y como era previsible, Jairo fue reemplazado por el entrenador para que sea sometido a estudios y se mantenga en constante revisión. Por otro lado, Majrashi fue expulsado por el juez del partido, aunque su equipo, el Al-Ahli Saudi, se impuso ante Johor por 2-1.