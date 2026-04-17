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Como si ya tuviera pocos problemas, mirá por qué el futuro de Darwin Núñez en Al-Hilal pende de un hilo

El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa tiene aún más comprometida su permanencia en Arabia Saudita

17 de abril de 2026 16:28 hs
Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal

Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal

Lo que comenzó como un movimiento estelar en el mercado de pases se ha transformado, en tiempo récord, en un verdadero rompecabezas para Darwin Núñez. El delantero uruguayo, que llegó a Al-Hilal de Arabia Saudita desde Liverpool por una cifra cercana a los 46 millones de libras (US$ 63 millones), atraviesa hoy su momento más crítico. Entre cambios de dueño, reglamentaciones de liga y una alarmante falta de rodaje, el futuro del artiguense parece estar más lejos del Golfo y más cerca del retorno a la élite europea.

Un parate forzado por el "Efecto Benzema"

El estancamiento de Darwin Núñez tiene una raíz reglamentaria que golpeó de lleno sus expectativas. Tras la llegada de Karim Benzema al equipo, el delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa fue dado de baja del plantel inscripto para la Liga Profesional Saudí y todas las competencias locales.

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Cambio de dueño que puede complicar aún más a Darwin Núñez

Fuera de la cancha, el panorama es igual de incierto. El Fondo de Inversión Pública (PIF) ha alcanzado un acuerdo con Kingdom Holding Company (KHC), liderado por el príncipe Al Waleed bin Talal, para que este último adquiera el 70% del club. Esta reestructuración busca profesionalizar aún más la gestión y maximizar la rentabilidad.

En este nuevo escenario, los flamantes propietarios planean reevaluar la situación de los extranjeros, y un jugador de alto costo que no puede jugar la liga local es el primer candidato a salir por lo que el futuro de Darwin Núñez parece complicarse aún más.

El radar europeo se enciende

A pesar de la inactividad, los números de Darwin Núñez en Arabia Saudita no son despreciables: nueve goles y cinco asistencias en 24 partidos. Su vigencia física y su presencia en la convocatoria de la selección uruguaya para los amistosos ante Inglaterra y Argelia mejoraron su cotización que había bajado, como informó Referí.

Hoy, el futuro del atacante de 26 años es objeto de fuertes rumores. Fenerbahçe de Turquía ya mostró interés en enero pasado, pero son los gigantes de Italia, Juventus y Milan, los que siguen de cerca su situación para el mercado de julio próximo, y también lo ha pretendido Chelsea de Inglaterra.

Lo que es seguro es que Darwin Núñez necesita volver a jugar; su jerarquía no admite más tiempo en la tribuna de un Al-Hilal que entra en una nueva era donde el uruguayo, por ahora, no tiene lugar asegurado.

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