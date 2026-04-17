Como si ya tuviera pocos problemas, mirá por qué el futuro de Darwin Núñez en Al-Hilal pende de un hilo

Lo que comenzó como un movimiento estelar en el mercado de pases se ha transformado, en tiempo récord, en un verdadero rompecabezas para Darwin Núñez . El delantero uruguayo, que llegó a Al-Hilal de Arabia Saudita desde Liverpool por una cifra cercana a los 46 millones de libras (US$ 63 millones), atraviesa hoy su momento más crítico. Entre cambios de dueño, reglamentaciones de liga y una alarmante falta de rodaje, el futuro del artiguense parece estar más lejos del Golfo y más cerca del retorno a la élite europea.

El estancamiento de Darwin Núñez tiene una raíz reglamentaria que golpeó de lleno sus expectativas. Tras la llegada de Karim Benzema al equipo, el delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa fue dado de baja del plantel inscripto para la Liga Profesional Saudí y todas las competencias locales .

Esta decisión administrativa lo tiene sin disputar un solo minuto de liga desde febrero, limitando su participación exclusivamente a la Liga de Campeones de la Asia, una competición que se rige por normas distintas y de la que ya fue eliminado su equipo, con él en la ciudad, pero sin poder jugar por una decisión insólita de último momento.

Para peor, factores externos como la Guerra de Medio Oriente, suspendieron la actividad continental durante más de un mes, y la reciente eliminación del Al-Hilal por penales ante Al-Sadd de Qatar -que a su vez ya fue eliminado este jueves por un club japonés, también por penales- sentenció su temporada: el uruguayo no volverá a tener minutos oficiales con su club en lo que resta de la temporada.

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Cambio de dueño que puede complicar aún más a Darwin Núñez

Fuera de la cancha, el panorama es igual de incierto. El Fondo de Inversión Pública (PIF) ha alcanzado un acuerdo con Kingdom Holding Company (KHC), liderado por el príncipe Al Waleed bin Talal, para que este último adquiera el 70% del club. Esta reestructuración busca profesionalizar aún más la gestión y maximizar la rentabilidad.

En este nuevo escenario, los flamantes propietarios planean reevaluar la situación de los extranjeros, y un jugador de alto costo que no puede jugar la liga local es el primer candidato a salir por lo que el futuro de Darwin Núñez parece complicarse aún más.

El radar europeo se enciende

A pesar de la inactividad, los números de Darwin Núñez en Arabia Saudita no son despreciables: nueve goles y cinco asistencias en 24 partidos. Su vigencia física y su presencia en la convocatoria de la selección uruguaya para los amistosos ante Inglaterra y Argelia mejoraron su cotización que había bajado, como informó Referí.

Hoy, el futuro del atacante de 26 años es objeto de fuertes rumores. Fenerbahçe de Turquía ya mostró interés en enero pasado, pero son los gigantes de Italia, Juventus y Milan, los que siguen de cerca su situación para el mercado de julio próximo, y también lo ha pretendido Chelsea de Inglaterra.

Lo que es seguro es que Darwin Núñez necesita volver a jugar; su jerarquía no admite más tiempo en la tribuna de un Al-Hilal que entra en una nueva era donde el uruguayo, por ahora, no tiene lugar asegurado.