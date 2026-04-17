El posteo de Ignacio Ruglio este viernes tras la derrota de Peñarol por Copa Libertadores: "No hay lugar para los débiles"

Peñarol cayó 2-1 ante Platense este jueves a la noche en el Estadio Campeón del Siglo por la segunda fecha de la Copa Libertadores de América y dejó una pobrísima imagen, más allá de que se complicó en su grupo. A su vez, en las primeras horas de la tarde de este viernes, el presidente mirasol, Ignacio Ruglio, realizó un posteo en su estado de Whatsapp.

Ahora, los carboneros no pueden perder pisada tampoco en el Torneo Apertura y este lunes enfrentan a Juventud de Las Piedras en el Estadio Campeón del Siglo.

Ignacio Ruglio, quien puede ser suspendido por 60 días por el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) debido a sus dichos en contra de los árbitros del fútbol uruguayo, realizó un posteo este viernes a primeras horas de la tarde, luego de lo que fue la derrota de Peñarol por Copa Libertadores.

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"Ahora tenemos un hermoso y lindo desafío por delante; salir del bajón anímico y futbolístico JUNTOS. Y si lo logramos, que lo vamos a lograr, va a ser una gran sensación de fuerza y coraje", comenzó escribiendo el presidente carbonero.

Y añadió: "No hay lugar para los débiles, se levanta la cabeza y se mete pa' delante como el tren. Ganar de a uno hasta volver a acostumbrarnos a ganar. Energía positiva y volver a darle alegría a la gente cuanto antes".