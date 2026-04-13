El insólito motivo por el que Darwin Núñez no jugó por la Champions League de Asia, luego de 56 días, pese a haber viajado al partido; fueron eliminados y no juega más hasta el Mundial 2026

Darwin Núñez finalmente no pudo jugar este lunes en lo que se esperaba, fuera su regreso a las canchas con Al-Hilal, por los octavos de final de la Champions League de Asia, en lo que fue un 3-3 a partido único en la ciudad de Yeda, pero perdieron 4-2 en definición por penales y fueron eliminados, ante Al-Sadd de Qatar en el que fue figura el uruguayo ex Defensor Sporting, Agustín Soria, quien dio una asistencia y convirtió una de las penas máximas.

Vale recordar que tras la llegada de Karim Benzema, su club lo quitó de la lista para jugar en cualquier competencia del fútbol local de Arabia Saudita y solo puede jugar por la Champions League de Asia.

No obstante ello, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC por sus siglas en inglés) había suspendido el torneo debido a la guerra en Medio Oriente y eso complicó más aún a Darwin Núñez. Se debía jugar en régimen de ida y vuelta el 3 y 10 de marzo, pero solo se jugó este compromiso en suelo árabe y este lunes 13 de abril.

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El motivo que dejó afuera a Darwin Núñez

Darwin Núñez viajó con toda la delegación de Al-Hilal para disputar este encuentro, ya que sí estaba habilitado.

Sin embargo, en las últimas horas su club fue informado que el uruguayo había recibido una amonestación ante Al-Whada de Emiratos Árabes Unidos el lunes 16 de febrero, por lo que estaba suspendido y no iba a poder jugar por acumulación de amarillas.

En ese contexto de última hora, el técnico Simone Inzaghi no pudo colocarlo siquiera en el banco de suplentes y solo lograron un empate 3-3 contra Al-Sadd de Qatar, con el que luego perdieron en definición por penales.

Debido a ello, tanto Darwin Núñez como Al-Hilal quedaron finalmente eliminados del torneo continental y el delantero no podrá jugar más hasta el Mundial 2026.

A la hora que empezó el partido de este lunes, el uruguayo subió una foto suya con la indumentaria de su club desde Yeda, más allá de que finalmente no pudo jugar.

Aquí se puede ver su posteo: