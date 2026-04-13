La selección uruguaya sub 17 quedó fuera del título, pero ya tiene rival para el playoff hacia el Mundial Qatar 2027

La selección uruguaya sub 17 se enteró a última hora de este domingo del próximo rival que tendrá en el Campeonato Sudamericano de la categoría que se disputa en Paraguay, luego de haber tenido fecha libre y terminar tercera en su grupo, quedando fuera de la lucha por el título. Ahora deberá enfrentar a Venezuela, cuarta de la otra llave, en el playoff para intentar clasificar al Mundial Qatar 2027.

El pasado jueves, los dirigidos por Ignacio González ganaron su único partido del grupo, 2-0 ante Colombia y quedaron expectantes respecto a lo que sucediera en la última fecha del grupo.

El reglamento del Campeonato Sudamericano sub 17 indica que los dos primeros seleccionados clasificados en cada llave, jugarán directamente las semifinales del mismo, a la vez que obtuvieron la clasificación al Mundial Qatar 2027.

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La que irán serán Ecuador y Colombia (primero y segundo en el grupo de Uruguay) y Brasil y Argentina, (lo mismo pero en la otra llave). A ellos se unirán los ganadores del primero de los playoffs que comenzarán este miércoles.

Uruguay enfrentará a Venezuela en el playoff

Uruguay fue tercero de su grupo y jugará contra Venezuela que fue cuarto del suyo, en tanto que el otro playoff lo disputarán este miércoles Bolivia (tercero) ante Chile (cuarto).

Los dos ganadores de ese playoff clasificarán directamente al Mundial Qatar 2027, en tanto que los perdedores, disputarán un partido más por el séptimo puesto el sábado 18, y el que venza, será el otro clasificado a la citada Copa del Mundo.

A su vez, los que resulten vencedores del primer playoff, jugarán el próximo sábado 18 por el quinto lugar del Campeonato Sudamericano sub 17.