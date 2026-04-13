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Leonardo Fernández no estará con Peñarol ante Liverpool: qué se sabe de su lesión que tiene expectantes a los carboneros

El futbolista quedó muy dolorido tras el empate conseguido en la altura de Bogotá por la Copa Libertadores

13 de abril de 2026 13:40 hs
Kilian Toscano y Leonardo Fernández&nbsp;

Kilian Toscano y Leonardo Fernández 

Foto: AFP

Leonardo Fernández es uno de los principales futbolistas del plantel de Peñarol y en ese contexto, es un hombre fundamental para el director técnico Diego Aguirre. El pasado jueves, cuando enfrentó a Independiente Santa Fe por Copa Libertadores en Bogotá, se lesionó la rodilla derecha en la última jugada en la que los carboneros pidieron penal que no fue concedido.

No obstante, y según lo que informó Diego Aguirre, sí estará contra Platense en el trascendente primer partido como locales que tendrán los carboneros por Copa Libertadores en su grupo, en el Estadio Campeón del Siglo, el que se disputará el jueves a la hora 21.

"Leo no puede caminar", dijo el viernes el técnico aurinegro, luego de que el jueves, tras el partido, se lo viera renguear bastante a la salida del Estadio Nemesio Camacho de Bogotá, más conocido como El Campín.

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Incluso, al bajar del ómnibus para volver al hotel, le costó mucho bajar del mismo por el dolor que sentía en esa pierna.

La evolución de la lesión de Leonardo Fernández

Desde que recibió el golpe el pasado jueves a la noche, Leonardo Fernández no entrenó más con sus compañeros, según informó una fuente del club a Referí.

Por más que durante las primeras horas hubo nerviosismo acerca de lo que pudiera ser esa lesión, con el paso de los días, en Peñarol se encuentran más tranquilos.

Según pudo saber Referí, se trata de un golpe fuerte, pero no más allá de ello. La sanidad carbonera se tomó un buen rato con él para moverle con mucho cuidado la rodilla para un lado y para otro, para ver si valía la pena hacer estudios o una resonancia magnética.

Finalmente, la misma fuente confió a Referí que a Leonardo Fernández le harán estudios simplemente para descartar algo grave, porque tras su revisión, todo apunta a que su lesión no reviste gravedad, y que ya esta martes comenzará a moverse con el plantel que haya tenido menos minutos este lunes a la noche contra Liverpool por la undécima fecha del Torneo Apertura.

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