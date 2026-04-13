El emotivo mensaje de Antonio Pacheco, el último gran ídolo de Peñarol, por haber cumplido 50 años

Antonio Pacheco, el último gran ídolo de Peñarol , celebró este fin de semana sus 50 años y fue reconocido por el club en sus redes, a la vez que recibió muchísimos mensajes de saludo.

Tony, como lo conocen todos, comenzó su carrera en los carboneros, con los que debutó en Primera división, y se transformó en el futbolista que más clásicos le ganó a Nacional en toda la historia del club: 28.

Con Peñarol, además, ganó nada menos que ocho veces el Campeonato Uruguayo, incluyendo el segundo quinquenio de la institución.

Pacheco jugó en Italia, España, Argentina y también en Wanderers cuando Diego Aguirre le dio de baja en el plantel tras la Copa Libertadores 2011 en la que llegaron a la final.

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Tras una temporada, retornó a los carboneros con el que siguió ganando títulos.

El 30 de julio de 2016, a tres meses de inaugurado el Estadio Campeón del Siglo, se despidió del fútbol con el aforo completo para verlo a él.

El mensaje de Pacheco por sus 50 años

Antonio Pacheco, quien prácticamente no utiliza sus redes sociales y es "nuevo" en la materia, esta vez, por lo que significó para él festejar 50 años, sí lo hizo.

Posteó una fotografía con su esposa Valentina y sus tres hijos con un mensaje de agradecimiento.

"Medio siglo de vida. 50 años de aprendizaje constante y de historias compartidas", comenzó escribiendo Pacheco.

Y añadió: "Gracias a todos los que han sido parte de este viaje profesional y personal. Mi carrera me ha dado grandes satisfacciones, pero la vida me dio el regalo más grande: mi familia. Ellos son, sin duda, mi mayor logro y mi mejor equipo. Gracias por los mensajes y el cariño de siempre, salud por lo vivido y por lo que vendrá".