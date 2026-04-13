Se conoció la lesión de Cuti Romero y el tiempo estimado de recuperación de cara al Mundial 2026 con Argentina y en el cierre de temporada en Tottenham

El argentino Cristian "Cuti" Romero , del Tottenham Hotspur, se retiró entre lágrimas y con signos de dolor en la rodilla de la derrota contra Sunderland, lo que generó alarma en la selección argentina a dos meses del Mundial 2026, como también en su club, que busca zafar del descenso.

Este lunes, mientras se espera el parte médico oficial de su equipo, en Argentina se informó sobre la lesión que padece el zaguero.

El futbolista sufrió una lesión en el ligamento lateral de la rodilla .

Su recuperación tendrá un tiempo estimado de seis a siete semanas , con las tres o cuatro últimas de mayor intensidad.

Video: el llanto de Cuti Romero por una nueva lesión a dos meses del Mundial 2026

De esa forma, se espera que el zaguero esté a la orden de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

000-343x8b8-jpg..webp Facundo Pellistri y el Cuti Romero Juan Mabromata / AFP

Con respecto a su club, su presencia en las últimas seis fechas está muy complicada.

Las lágrimas del Cuti Romero

El capitán de los 'Spurs' tuvo que marcharse del campo a los 70 minutos tras un choque con su portero, Antonin Kinsky, motivado por un empujón del delantero del Sunderland Brobbey.

Tottenham Hotspur's Argentinian defender #17 Cristian Romero (2L) and Tottenham Hotspur's Czech goalkeeper #31 Antonin Kinsky (L) collide during the English Premier League football match between Sunderland and Tottenham Hotspur at The Stadium of Light in El momento de la lesión de Cuti Romero Foto: AFP

Su problema en la rodilla preocupa mucho tanto en el club, que se está jugando no descender al Championship (Segunda división inglesa) en las seis últimas jornadas del campeonato, como en la selección de su país, donde se espera al 'Cuti' con vistas al Mundial en el que defenderá el título logrado en Qatar 2022.

Como internacional, acumula los cuatro títulos logrados por la albiceleste tras la llegada de Lionel Scaloni como seleccionador (además del Mundial, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022).

"No sabemos aún el alcance", dijo Roberto De Zerbi tras la derrota contra el Sunderland. "Tenemos que verlo en los próximos días. Espero que no sea nada grave, porque es un futbolista crucial para nosotros. Es un buen tipo y un gran jugador, con una gran personalidad, y le necesitamos para acabar la temporada y conseguir nuestro objetivo".

Tottenham Hotspur's Argentinian defender #17 Cristian Romero leaves the pitch after picking up an injury during the English Premier League football match between Sunderland and Tottenham Hotspur at The Stadium of Light in Sunderland in north east England Así se fue Cuti Romero tras su lesión Foto: AFP

Romero, campeón de la Liga Europa en 2025 con el Tottenham, apenas se ha perdido un par de partidos por lesión esta temporada, pero sí ha estado ausente en diferentes periodos por las dos tarjetas rojas que ha recibido, además de otro encuentro que se perdió por acumulación de amarillas.

Con base en EFE