El Mundial en pantalla gigante: los puntos de la ciudad donde podrán verse los partidos de la selección uruguaya

Si sos de los futboleros que les gusta ver los partidos de Uruguay entre el ruido y la multitud, para este Mundial vas a tener alternativas aunque no viajes a Estados Unidos o México.

La Intendencia de Montevideo informó a El Observador que acordó con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) -la dueña de los derechos televisivos para nuestro país- para poder pasar los partidos de la Celeste en pantallas gigantes en dos puntos de la ciudad .

Uno de los lugares es una novedad: por primera vez se instalará una pantalla gigante en el Espacio Modelo (exMercado Modelo).

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El segundo lugar sería la pantalla del Centro de Información Oficial (IMPO), ubicada frente a la explanada de la IM en 18 de Julio y Ejido . Si bien desde la IM lo confirmaron, Miguel Lorenzoni, director del IMPO, aclaró que el acuerdo no está "100% cerrado" pero que es "altamente probable" que en las "próximas horas" se concrete.

Además de los partidos de Uruguay en fase de grupos -y en las rondas posteriores si avanza- Lorenzoni indicó que en el IMPO se pasaría la final del campeonato que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. En el Mundial 2022 ya se había transmitido la final, en esa ocasión con victoria de Argentina sobre Francia.

La pantalla gigante del IMPO -que ya tiene 15 años- fue desinstalada el pasado 24 de mayo para cambiarla por una con mejor resolución de imagen y nuevo sistema de audio, que será colocada este fin de semana.

Los partidos de Uruguay en fase de grupos serán el lunes 15 de junio a las 19:00 ante Arabia Saudita, el domingo 21 de junio a las 19:00 contra Cabo Verde y el viernes 26 de junio a las 21:00 enfrentando a España.

Además, el Canal 5 se encuentra dialogando para transmitir en pantalla gigante los partidos de Uruguay en tres ciudades distintas, según supo El Observador.

Desde la Intendencia de Canelones adelantaron que el debut se verá en pantalla gigante en un polideportivo gestionado por la comuna. Aún no está definido cuál, pero se manejan el de Paso Carrasco y el de Las Piedras. Los otros dos partidos de la fase de grupos se verían, en caso de confirmarse el acuerdo, en otros departamentos.

En Uruguay, el canal estatal fue el único que compró los derechos para los partidos. En total podrá pasar 32 encuentros. En esta nota se detalla cada uno de ellos.

Además, por cable se podrá ver por DirecTV, y en streaming a través de las plataformas Paramount+, DGO y Disney+, además de la señal de Canal 5 en Antel TV.

Mientras que DirecTV y Paramount+ transmitirán los 104 partidos (la señal será la misma, ya que Paramount estableció una alianza con DirecTV) que componen el torneo, en el caso de Disney+ se podrán ver 30.