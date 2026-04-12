Video: el llanto de Cuti Romero por una nueva lesión a dos meses del Mundial 2026 con Argentina, y porque Tottenham de Rodrigo Bentancur quedó en zona de descenso

El zaguero Cristian "Cuti" Romero , compañero de Rodrigo Bentancur en Tottenham Hotspur, se retiró lesionado por un choque fortuito con su arquero en la derrota de su equipo 1-0 ante Sunderland jugando como visitante, por lo que quedaron en zona de descenso en la Premier League de Inglaterra.

El futbolista que se coronó campeón del mundo en el Mundial Qatar 2022 y es pieza clave de la selección argentina, abandonó el campo de juego entre lágrimas tras sufrir una lesión inesperada.

La misma desató la preocupación inmediata en en su equipo y entre los fanáticos albicelestes, además del técnico Lionel Scaloni.

Cuti Romero no ha tenido su mejor temporada en Tottenham Hotspur y fue perseguido por las lesiones.

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El incidente ocurrió cuando transcurrían 64 minutos del encuentro en el Estadio de Luz.

Romero intentó cubrir una pelota en su área ante la presión del delantero rival Brian Brobbey. Un empujón del atacante provocó que el argentino chocara violentamente con su propio arquero, Antonin Kinsky, quien lo impactó con la cabeza en la zona cercana a la rodilla.

El futbolista cayó al césped y luego de varios minutos de atención médica, trató de pararse, pero el dolor no le permitió seguir jugando.

El argentino se retiró con el rostro cubierto y entre lágrimas mientras recibía el apoyo de sus compañeros y la ovación de los hinchas que fueron hasta Sunderland, consciente de la gravedad del momento.

Es que se encuentra a dos meses del inicio del Mundial 2026 y en plena lucha con su equipo por salir de la zona de descenso.