El durísimo planchazo de Cuti Romero a Casemiro que le costó la expulsión; mirá el video

El defensor argentino Cuti Romero fue expulsado este sábado en el partido entre el Tottenham y el Manchester United en Old Trafford , correspondiente a la jornada 25 de la Premier League , por un durísimo planchazo sobre Casemiro , en medio de los rumores sobre su salida del club.

Romero no continuará en el Tottenham la próxima temporada y en junio buscará nuevo destino, principalmente por diferencias con los directivos del club. El argentino, quién es el capitán, fue expulsado a los 28 minutos del primer tiempo tras un duro planchazo.

El argentino le quitó muy bien la pelota al brasileño Matheus Cunha en campo propio y, cuando giró para salir jugando, se topó con la presencia de Casemiro que fue a trabarle la pelota y ahí fue cuando Romero dejó la pierna por demás y cometió la infracción.

Para colmo de males, tan solo diez minutos después, llegó el gol de Bryan Mbeumo para el Manchester United que significó el 1-0 en el marcador. Sería la cuarta victoria consecutiva para el elenco de Michael Carrick que, de momento, trepan hasta la cuarta posición de la tabla.

Barcelona se suma al interés por el Cuti Romero y el rumor que incluye a Ronald Araujo en la transferencia

El futuro de Cuti Romero: lo buscan desde España

El defensor argentino no continuará la próxima temporada en el Tottenham, club donde es capitán y referente, y en medios europeos trascendió que, junto con el Atlético de Madrid, el Barcelona se suma a la lista de clubes que pretende al defensor y que podría darse una negociación que involucre al uruguayo Ronald Araujo.

En enero, el defensor publicó en redes sociales: "Mis disculpas a todos los fans de ustedes que nos siguen a todas partes, que siempre están y seguirán estando. Somos responsables, de eso no hay duda. Yo soy el primero. Pero seguiremos enfrentándolo y tratando de cambiar la situación, para nosotros y para el club. En momentos como este, deberían ser otras personas que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien, para decir algunas mentiras".

Cuti Romero El argentino Cuti Romero en un partido con el Tottenham

Romero tiene contrato vigente hasta 2029 con el Tottenham y el medio español Mundo Deportivo informó que el Barcelona se suma a la pelea junto con el Atlético de Madrid para hacerse con los servicios del argentino, con la posibilidad de llevar a cabo una negociación que involucre a Araujo.

Por su parte, Sports Illustrated informó que el Tottenham sigue de cerca la evolución del defensor uruguayo Ronald Araujo, actualmente en el Barcelona, como parte de una posible operación para el próximo mercado de verano europeo.

Esta posibilidad podría ser beneficiosa para el conjunto azulgrana, ya que, en el caso de que ambos clubes se sentaran a negociar, Barcelona podría reducir el monto de la transferencia (que puede ir entre 60 a 100 millones de euros) incluyendo al defensor charrúa como parte de pago.