El argentino Cuti Romero se irá del Tottenham en junio: mirá el posible destino del defensor

Pese a ser uno de los referentes y capitanes del Tottenham , Cristian Cuti Romero se marchará del equipo inglés , equipo donde se desempeña el uruguayo Rodrigo Bentancur , en el próximo período de pases de Europa en junio, según la información que llega desde Argentina por el periodista Gastón Edul .

Lo cierto es que su salida no será fácil. Primero por su valor de mercado, ya que Tottenham lo tiene tasado en 60 millones de libras y, por otra parte, su importancia en el equipo y la extensión de su contrato, que es hasta junio de 2029.

Además, el presidente de los Spurs, Daniel Levy, es conocido por su firmeza a la hora de negociar y por ser un hombre difícil de convencer .

El Tottenham no atraviesa un buen presente en la Premier League y el propio Cuti Romero apuntó contra la dirigencia en redes sociales: "En momentos como este, deberían ser otros los que salgan hablar, pero no lo hacen. Solo aparecen cuando las cosas van bien" , escribió.

El posible destino de Cuti Romero

Según el mismo medio, el Atlético de Madrid tiene un interés concreto en Cuti Romero para contratarlo la próxima temporada. Incluso el entrenador, Diego Simeone, manifestó su deseo de tenerlo, luego de la derrota 4-0 ante PSG en el Mundial de Clubes: "¿Quiero a Cuti Romero? ¡Obvio! Es un gran jugador".

Cuti Romero Cristian Cuti Romero Selección Argentina

No obstante, medios españoles afirmaron en los últimos días que Real Madrid podría ofertar hasta 100 millones de euros por el cordobés, aunque todavía no hay nada oficial e incluso recibió propuestas de la liga de Arabia Saudita.

Cabe aclarar que su temporada es una de las más fructíferas en su carrera en lo que respecta al aporte ofensivo. Lleva ya seis goles y cuatro asistencias en 27 partidos disputados, incluido uno de chilena contra Newcastle.

De esta forma, el futuro del campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 promete ser una de las novelas del próximo libro de pases en Viejo Continente.