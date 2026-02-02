Cristian Romero calificó de "vergozonso" el período de pases que hizo Tottenham en la Premier League

El capitán de Tottenham , el argentino Cristian Romero , c riticó este lunes la falta de profundidad del plantel de los Spurs, después de un final de mercado de invierno sin novedades en el club londinense.

Momentos después del cierre del mercado de fichajes en Inglaterra, Romero expresó su descontento con la falta de refuerzos.

"Gran esfuerzo de todos mis compañeros ayer, estuvieron increíbles" , escribió en Instagram el defensor albiceleste, que tuvo que ser sustituido durante el reciente partido contra Manchester City (2-2) por enfermedad, sumándose a la amplia nómina de bajas en el equipo.

"Me hubiera gustado estar disponible para ayudar aunque no me encontraba bien, sobre todo porque solo teníamos once jugadores disponibles. Increíble, pero cierto y vergonzoso", agregó el "Cuti" Romero.

"Seguiremos dando la cara y asumiendo la responsabilidad para dar la vuelta a eso, trabajando juntos y estando juntos", agregó.

La publicación de Romero recibió varios likes por parte de compañeros de equipo como Pedro Porro, Xavi Simons y Dominic Solanke.

El DT de Tottenham, Thomas Frank, vive una complicada primera temporada al frente del equipo, en parte motivada por las bajas de larga duración en el plantel.

Uno de ellos es Rodrigo Bentancur, operado del tendón de la corva derecho el 13 de enero. Su retorno está previsto para abril.

El equipo del norte de Londres solo ha ganado dos de sus 15 últimos partidos de la Premier League y ocupa un decepcionante 14º puesto.

Aunque Tottenham fichó al volante inglés de Atlético de Madrid, Conor Gallagher, a mediados de enero, pero vendió a Crystal Palace al máximo goleador del equipo la temporada pasada, Brennan Johnson.

Pero Tottenham no pudo culminar el fichaje del delantero ghanés Antoine Semenyo, que terminó en Manchester City procedente de Bournemouth.

Como Bentancur, también están en sanidad de los Spurs Lucas Bergvall, Pedro Porro, Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, James Maddison, Dominic Solanke, Ben Davies, Richarlison, Djed Spence, Kevin Danso, Micky Van de Ven y Kota Takai.