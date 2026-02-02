Tránsito obstruido en ruta 5 a la altura de Progreso por accidente con un muerto

Un hombre falleció en la tarde de este lunes como consecuencia de un accidente de tránsito fatal ocurrido en la ruta 5, a la altura de la ciudad de Progreso, en el departamento de Canelones.

Según informó la Policía Caminera, el accidente tuvo lugar próximo a las 17:40 horas en el kilómetro 26, específicamente en la rotonda de dicha arteria nacional.

La información primaria indica que se trató de un choque fronto-lateral entre dos vehículos: una camioneta que circulaba por la ruta 5 en la senda de salida y un camión que intentaba cruzar hacia el este.

Como resultado del impacto, el conductor del camión quedó atrapado en el vehículo y falleció en el lugar.

A raíz del siniestro y del trabajo de las autoridades policiales y de emergencia, el tránsito en la zona se vio afectado. Tanto la senda lenta de la ruta 5 como la circunvalación de la rotonda permanecían obstruidas en las primeras horas de la noche, mientras se realizaban las pericias correspondientes.