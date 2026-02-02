Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  23°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / Caminera

Tránsito obstruido en ruta 5 a la altura de Progreso por accidente con un muerto

El accidente se produjo en el kilómetro 26 y la Policía Caminera trabaja en el lugar, donde la circulación se encuentra afectada.

2 de febrero 2026 - 20:18hs
946012

Un hombre falleció en la tarde de este lunes como consecuencia de un accidente de tránsito fatal ocurrido en la ruta 5, a la altura de la ciudad de Progreso, en el departamento de Canelones.

Según informó la Policía Caminera, el accidente tuvo lugar próximo a las 17:40 horas en el kilómetro 26, específicamente en la rotonda de dicha arteria nacional.

La información primaria indica que se trató de un choque fronto-lateral entre dos vehículos: una camioneta que circulaba por la ruta 5 en la senda de salida y un camión que intentaba cruzar hacia el este.

Más noticias
Imagen aérea de la Ruta Interbalnearia
TRÁNSITO

Caminera advierte por demoras en el tránsito por la Interbalnearia este sábado, segunda fecha de Canelones suena bien

la policia identifico a un tercer involucrado en el homicidio del hermano del exjugador de penarol carlos nunez
HOMICIDIO

La Policía identificó a un tercer involucrado en el homicidio del hermano del exjugador de Peñarol Carlos Núñez

Como resultado del impacto, el conductor del camión quedó atrapado en el vehículo y falleció en el lugar.

A raíz del siniestro y del trabajo de las autoridades policiales y de emergencia, el tránsito en la zona se vio afectado. Tanto la senda lenta de la ruta 5 como la circunvalación de la rotonda permanecían obstruidas en las primeras horas de la noche, mientras se realizaban las pericias correspondientes.

Temas:

Caminera accidente

Seguí leyendo

Las más leídas

Rodrigo Romano y Federico Buysan
TELEVISIÓN

"¿Los censuraron?": los comentarios de Rodrigo Romano y Federico Buysan sobre los nuevos pedidos de AUF para las transmisiones

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo
POLICIALES

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo

Vista de la obra del grupo Cipriani en el exhotel San Rafael de Punta del Este en enero de 2026
DEFENSA

Trabajadores encerrados en ex hotel San Rafael: empresa constructora asegura ser "falsamente acusada de secuestro y trata de personas"

Supercopa Uruguaya: lo que dejó el primer partido oficial del fútbol uruguayo del 2026 en las transmisiones de Tenfield y DSports
SUPERCOPA URUGUAYA 2026

Supercopa Uruguaya: lo que dejó el primer partido oficial del fútbol uruguayo del 2026 en las transmisiones de Tenfield y DSports

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos