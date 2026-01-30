Caminera advierte por demoras en el tránsito por la Interbalnearia este sábado, segunda fecha de Canelones suena bien

Imagen aérea de la Ruta Interbalnearia Policía Caminera

La Dirección Nacional de Policía Caminera advirtió que, al igual que este jueves, se esperan afectaciones y demoras en el tránsito por Ruta Interbalnearia este sábado debido a la segunda convocatoria para el evento Canelones Suena Bien, actividad que se desarrolla en la Rambla de Atlántida y ayer congregó a más de 60 mil personas.

Según el comunicado oficial, el tránsito por la Interbalnearia "puede presentar enlentecimiento", motivo por el cual se recomienda "planificar los traslados con anticipación y conducir con precaución".

Además, las autoridades estarán presentes en distintos puntos de control y anuncian operativos en la zona.

image Al igual que las ediciones anteriores, el festival es con entrada libre y ofrece una grilla con tres artistas en cada uno de sus días.

En el caso del sábado 31, el cartel tiene un perfil más festivo. La primera en subir al escenario será la rapera Røcío, y luego se presentarán Rubén Rada y la única artista extranjera del festival, la brasileña Daniela Mercury, que regresa a Uruguay luego de su paso por el festival Acá estamos en Montevideo en 2023.