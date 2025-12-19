Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
cielo claro
Sábado:
Mín  20°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / MÚSICA

La Vela Puerca y Daniela Mercury actuarán gratis en Atlántida: se reveló la grilla de Canelones suena bien 2026

El festival Canelones suena bien publicó su grilla para 2026: será en dos jornadas en Atlántida y además estarán Buitres y Rubén Rada

19 de diciembre 2025 - 10:17hs
Canelones Suena Bien reveló su grilla 2026

Canelones Suena Bien reveló su grilla 2026

Intendencia de Canelones.

El festival Canelones suena bien, que organiza la Intendencia de Canelones, anunció este viernes su grilla para la edición 2026, la quinta versión del evento, que tendrá lugar el jueves 29 y el sábado 31 de enero en la Manzana 0 de Atlántida, en la rambla del balneario.

Al igual que las ediciones anteriores, el festival será con entrada libre en ambas jornadas, y ofrece una grilla con tres artistas en cada uno de sus días.

En el caso del jueves 29, la grilla tiene un perfil rockero, con la apertura del evento a cargo de la banda canaria Las cobras, seguidos por dos pesos pesados del género: Buitres y La Vela Puerca, que viene de festejar sus 30 años en Montevideo este diciembre.

Más noticias
Concierto de La Vela Puerca
EN FOTOS

Concierto de La Vela Puerca: las mejores fotos que dejó el multitudinario espectáculo en Punta Carretas

La Vela Puerca festejó sus 30 años con 40.000 personas
CRÓNICA DEL SHOW

Llenos de magia: así fue el show de La Vela Puerca en la Rambla de Punta Carretas para festejar sus 30 años

En el caso del sábado 31, el cartel tiene un perfil más festivo. La primera en subir al escenario será la rapera Røcío, y luego se presentarán Rubén Rada y la única artista extranjera del festival, la brasileña Daniela Mercury, que regresa a Uruguay luego de su paso por el festival Acá estamos en Montevideo en 2023.

Las dos fechas empezarán a las 19 horas.

Temas:

La Vela Puerca Daniela Mercury Atlántida Canelones suena bien Ruben Rada

Seguí leyendo

Las más leídas

Imputaron a Rafael Villanueva por homicidio culposo tras siniestro fatal en Rocha: deberá cumplir con 150 días de medidas cautelares
SINIESTRO FATAL

Imputaron a Rafael Villanueva por homicidio culposo tras siniestro fatal en Rocha: deberá cumplir con 150 días de medidas cautelares

Matías Arezo 
PEÑAROL

Evaristo González y la actualidad de Peñarol: no hay dinero para comprar la ficha de Matías Arezo, Nahuel Herrera vale US$ 10 millones y hay que hacer el "esfuerzo" por Washington Aguerre

Carolina Ache. Crédito: FocoUy
JUSTICIA

Carolina Ache denunció por difamación e injurias a Francisco Bustillo, Sebastián da Silva y Sergio Botana

Pelea entre policías y comerciante ambulante
SE INVESTIGA

Vendedor ambulante fue detenido tras brutal pelea contra policías afuera de La Bajada: mirá el video

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos