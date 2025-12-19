La Vela Puerca y Daniela Mercury actuarán gratis en Atlántida: se reveló la grilla de Canelones suena bien 2026

Canelones Suena Bien reveló su grilla 2026 Intendencia de Canelones.

El festival Canelones suena bien, que organiza la Intendencia de Canelones, anunció este viernes su grilla para la edición 2026, la quinta versión del evento, que tendrá lugar el jueves 29 y el sábado 31 de enero en la Manzana 0 de Atlántida, en la rambla del balneario.

Al igual que las ediciones anteriores, el festival será con entrada libre en ambas jornadas, y ofrece una grilla con tres artistas en cada uno de sus días.

En el caso del jueves 29, la grilla tiene un perfil rockero, con la apertura del evento a cargo de la banda canaria Las cobras, seguidos por dos pesos pesados del género: Buitres y La Vela Puerca, que viene de festejar sus 30 años en Montevideo este diciembre.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gobierno de Canelones (@canelones.id) En el caso del sábado 31, el cartel tiene un perfil más festivo. La primera en subir al escenario será la rapera Røcío, y luego se presentarán Rubén Rada y la única artista extranjera del festival, la brasileña Daniela Mercury, que regresa a Uruguay luego de su paso por el festival Acá estamos en Montevideo en 2023.

Las dos fechas empezarán a las 19 horas.