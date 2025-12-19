Nadia Fumeiro reveló que no seguirá en Carve Deportiva y aseguró "no fue mi decisión"

La periodista deportiva Nadia Fumeiro anunció que no seguirá trabajando en Carve Deportiva, la emisora a la que llegó a fines de 2024 y donde era una de las conductoras del programa vespertino Todo pelota. Fumeiro se despidió de sus compañeros y oyentes en las redes, y contó que su salida fue decisión del medio.
En la noche del miércoles, Fumeiro escribió en su cuenta de X (la exTwitter) "Gracias a mis compañeros de Todo Pelota y Carve Deportiva por este año compartido, también a los oyentes por la buena onda de todos los días. Los voy a extrañar. Nuevos desafíos vendrán para el año que viene".
Fumeiro recibió mensajes de despedida de sus compañeros Oscar Belo, Sebastián Sánchez y Emiliano Salomón, además de la despedida de Martín Charquero, compañero de emisora, que le deseó "lo mejor en todo lo que venga".
Uno de los comentarios a la publicación le pidió a la periodista más detalles de su salida, a lo que Fumeiro comentó "no fue mi decisión".
Nadia Fumeiro fue anunciada en Carve deportiva en octubre de 2024, y en febrero de este año empezó su ciclo en la 1010 AM, en lo que marcaba su regreso a la radio luego de una extensa ausencia.
"Fui productora muchos años y salía al aire en algunos programas en Sport 890. Ahí fueron mis comienzos. Desde que me fui de la Sport no había vuelto a la radio, así que me tiene muy entusiasmada. Estoy muy contenta”, había contado en aquel momento.
Fumeiro sigue trabajando en Canal 12, como parte de los programas Desayunos informales y Polideportivo, además de en las transmisiones deportivas de Tenfield.