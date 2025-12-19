Nadia Fumeiro reveló que no seguirá en Carve Deportiva y aseguró "no fue mi decisión"

La periodista deportiva Nadia Fumeiro anunció que no seguirá trabajando en Carve Deportiva , la emisora a la que llegó a fines de 2024 y donde era una de las conductoras del programa vespertino Todo pelota. Fumeiro se despidió de sus compañeros y oyentes en las redes, y contó que su salida fue decisión del medio.

En la noche del miércoles, Fumeiro escribió en su cuenta de X (la exTwitter) "Gracias a mis compañeros de Todo Pelota y Carve Deportiva por este año compartido, también a los oyentes por la buena onda de todos los días. Los voy a extrañar. Nuevos desafíos vendrán para el año que viene ".

Fumeiro recibió mensajes de despedida de sus compañeros Oscar Belo, Sebastián Sánchez y Emiliano Salomón, además de la despedida de Martín Charquero, compañero de emisora, que le deseó "lo mejor en todo lo que venga".

ENTREVISTA Alejandro Roemmers presentó su última novela en Uruguay: "Los seres humanos somos como una nota que tiene que sonar en el momento preciso"

MÚSICA La Vela Puerca y Daniela Mercury actuarán gratis en Atlántida: se reveló la grilla de Canelones suena bien 2026

Uno de los comentarios a la publicación le pidió a la periodista más detalles de su salida, a lo que Fumeiro comentó "no fue mi decisión".

Nadia Fumeiro fue anunciada en Carve deportiva en octubre de 2024, y en febrero de este año empezó su ciclo en la 1010 AM, en lo que marcaba su regreso a la radio luego de una extensa ausencia.

"Fui productora muchos años y salía al aire en algunos programas en Sport 890. Ahí fueron mis comienzos. Desde que me fui de la Sport no había vuelto a la radio, así que me tiene muy entusiasmada. Estoy muy contenta”, había contado en aquel momento.

Fumeiro sigue trabajando en Canal 12, como parte de los programas Desayunos informales y Polideportivo, además de en las transmisiones deportivas de Tenfield.