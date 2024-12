"Agarrate Julio Ríos": la periodista que vuelve a la radio y asume un nuevo desafío como conductora

La periodista recordó que comenzó su carrera a los 20 años en la Sport 890 y allí trabajó durante 11 años . Pero desde entonces no volvió a trabajar en un estudio de radio.

"Fui productora muchos años y salía al aire en algunos programas. Ahí fueron mis comienzos. Desde que me fui de la Sport 890 no había vuelto a la radio, así que me tiene muy entusiasmada. Estoy muy contenta”, agregó, quien actualmente forma parte del Polideportivo y Desayunos Informales en Canal 12 así como de las transmisiones de fútbol de Tenfield.