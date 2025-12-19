Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó denuncia de Charles Carrera por espionaje y persecución política

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) decidió "dar trámite" a la denuncia presenta por el exsenador del Frente Amplio (FA), Charles Carrera , por "espionaje ilegal y persecución política" .

" Fui víctima de vigilancia política , de la falta de investigación de hechos gravísimos y luego de un patrón de hostigamiento judicial que afectó mis derechos, mi libertad de expresión y las garantías del debido proceso", aseguró el político de izquierda en sus redes sociales.

Para el exlegislador, que la CIDH haya aceptado el caso "no es una sentencia" , pero sí representa "una decisión de enorme relevancia" .

"Este organismo entiende que existen elementos serios para un análisis internacional y que el Estado uruguayo (en particular la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior) deberá responder y dar explicaciones ante el sistema interamericano de derechos humanos ", apuntó.

Tras esto, Carrera afirmó que piensa seguir este proceso con la "misma convicción de siempre, defendiendo la verdad, la democracia y el Estado de derecho".

"No se trata solo de mi situación personal, sino de garantizar que denunciar corrupción y defender lo público no se pague con persecución", reflexionó.

En 2022, Carrera denunció que fue víctima de espionaje y persecución política a raíz de la denuncia penal que presentó junto al hoy intendente de Montevideo, Mario Bergara, contra el exministro Luis Alberto Heber y otros jerarcas del gobierno pasado por el acuerdo entre el Estado y la empresa Katoen Natie.