/ Nacional / JUSTICIA

Tribunal de Apelaciones confirmó la imputación de Charles Carrera por dos delitos pero le revocó la falsificación ideológica

Carrera fue imputado a mediados de junio, luego de la investigación liderada por la fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas

17 de octubre 2025 - 18:23hs
Charles Carrera en la audiencia judicial del 30 de setiembre de 2025. Archivo

Charles Carrera en la audiencia judicial del 30 de setiembre de 2025. Archivo

Foto: Diego Lafalche/ FocoUy

El Tribunal de Apelaciones Penal de 2° Turno confirmó por unanimidad la imputación de Charles Carrera por dos delitos, pero revocó, por mayoría de los votos, el delito de falsificación ideológica por el que también había sido formalizado.

Según informaron desde la Fiscalía General de la Nación, el tribunal confirmó los delitos de fraude y utilización indebida de inormación privilegiada, pero desestimó el delito de falsificación ideológica.

Carrera había sido imputado en junio por delitos de fraude, falsificación ideológica y utilización indebida de información privilegiada. La imputación fue pedida por la actual fiscal Sandra Fleitas, de Delitos Económicos, quien sustituyó a Silvia Porteiro.

La fiscal había pedido la prisión domiciliaria total para Carrera en una audiencia celebrada a fines de setiembre, pero la jueza Diovanet Olivera rechazó el planteo al entender que no había argumentos para atribuirle al imputado la intención de entorpecer la investigación.

En su momento, el exsenador Carrera consideró que las medidas solicitadas por la fiscal Fleitas eran "absurdas y abusivas" y celebró la negativa de la jueza Olivera.

"Es una causa armada, no tengo temor en decirlo", había denunciado Carrera y se la atribuyó al dirigente del Partido Nacional y exministro del Interior Luis Alberto Heber.

El caso Charles Carrera y el Hospital Policial

Nueva Legislatura 2025 2030/Charles Carrera

La acusación contra el político se remontan a hechos del 2012 cuando un hombre llamado Víctor Hernández resultó herido por una bala perdida en La Paloma. Presuntamente, los disparos fueron efectuados desde una propiedad del Ministerio del Interior durante una fiesta policial.

Carrera dispuso que Hernández fuera atendido en el Hospital Policial y que se le otorgaran tickets de alimentación por $20.000 mensuales a su familia. El caso de Hernández ocurrió en 2012 y la internación se extendió entre 2013 y 2017.

"No es delito amparar a una víctima de una bala perdida que todo indicaba en aquel momento histórico que provenía de una casa del Ministerio del Interior, de una fiesta donde estaba el comisario del pueblo, eso no puede ser delito", dijo este viernes Carrera.

Estas acciones, según había apuntado meses atrás la fiscal Porteiro, carecían de fundamento legal, ya que el Hospital Policial está destinado exclusivamente a funcionarios policiales y sus familiares directos.

Para el dirigente del MPP esta causa se trata de "una persecución política" en su contra. "Creo que esta es una causa politizada, hice una denuncia en vía administrativa que tiene la fiscal desde hace muchísimo tiempo (...) Esto está por tener sus resultados", advirtió el exsenador de la izquierda. También recordó que realizó denuncias internacionales por el tema.

Temas:

Charles Carrera Sandra Fleitas

