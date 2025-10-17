Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
cielo claro
Sábado:
Mín  14°
Máx  16°

Siguenos en:

/ INTENDENCIA

Ante nueva denuncia por irregularidades en el Villa Dolores, IMM vuelve a abrir una investigación administrativa

En junio de este año, la Intendencia de Montevideo había trasladado fuera del parque a todos los funcionarios involucrados en las investigaciones, entre ellos al director Gabriel Weiss

17 de octubre 2025 - 14:46hs
La entrada renovada del parque Villa Dolores. Archivo

La entrada renovada del parque Villa Dolores. Archivo

Foto: Leonardo Carreño.

La Intendencia de Montevideo abrió una investigación administrativa por una nueva denuncia de irregularidades en el Parque Villa Dolores.

A través de un correo electrónico, un funcionario del parque advirtió sobre "presuntas irregularidades vinculadas a compras, confección de facturas, manejo de fondos e insumos".

A propósito de esta denuncia, la intendencia abrió una investigación administrativa. E hizo lo mismo por otra denuncia interna sobre el Villa Dolores.

Más noticias
La vivienda improvisada estaba en el antiguo recinto de un elefante
zoológico

Alcohol, TV y heladera: siete funcionarios fueron sumariados por montar casa improvisada en antiguo espacio de elefante en Villa Dolores

La entrada renovada del parque Villa Dolores
CASA IMPROVISADA

"Bochornoso": PN solicitará un pedido de informes a la IM por irregularidades detectadas en el Parque Villa Dolores

Un funcionario denunció que en junio de 2024 justamente un funcionario fue a trabajar cuando estaba de licencia por un accidente profesional.

En ambos casos, la intendencia empezará a investigar "a fin de determinar o comprobar la existencia de actos y hechos irregulares, y la identificación de los presuntos responsables", según consta en las dos resoluciones de este jueves 16 que informan sobre las decisiones de la comuna.

Denuncias en el Villa Dolores

En febrero de este año, tras una denuncia por "presuntas irregularidades", la intendencia resolvió intervenir el Parque Villa Dolores, realizar una "información de urgencia" y una "auditoría contable y patrimonial", según una resolución de aquel momento.

Se investigó la desaparición de la caja donde se depositaba el dinero y las facturas del zoológico, así como la diferencias entre la cantidad de alimento que surgían entre las planillas del zoológico y las del proveedor.

En ese proceso, según informó El País, se constataron casos de uso indebido de instalaciones, como la antigua elefantera donde se habían colocado camas, un televisor y una heladera.

En cualquier caso, en junio, la intendencia dio por terminada la investigación. Sostuvo que no había pruebas para atribuir responsabilidades por la desaparición de la caja y señaló también que no había cámaras de seguridad en el lugar.

Por otra parte, encontró que, en relación a las facturas de frutas y verduras, el jefe operativo J3 del Zoológico, Rodolfo Sosa, "estaba en conocimiento de que el proveedor de dichos productos, no entregaba las facturas en tiempo, y que los mismos excedían de los que los veterinarios solicitaban, situaciones que no habría dado cuenta a su superior", según una resolución de junio.

Sin embargo, la comuna entendió que el director del Villa Dolores, Gabriel Weiss, no había adoptado "las medidas correspondientes para dotar los bienes públicos de la seguridad debida".

Por lo tanto, sumarió a Weiss y a Rosa "a los efectos de determinar sus respectivas responsabilidades".

En paralelo, trasladó a todos los trabajadores del Villa Dolores que estuvieron involucrados en las investigaciones, incluidos estos dos jerarcas.

En el caso de Weiss, pasó a desempeñarse en la Unidad Biblioteca Horacio Quiroga, que está en el Centro Cultural Goes. La actual administración, encabezada por el intendente Mario Bergara, prorrogó la contratación de Weiss hasta diciembre de este año.

Temas:

Intendencia de Montevideo villa dolores Mario Bergara

Seguí leyendo

Las más leídas

Rod Stewart, otro artista que rechazó a Qatar
VISITA

Rod Stewart está en Montevideo y sorprendió con una peculiar visita en la Rambla antes de su show en el Centenario

Bancada del Frente Amplio durante la votación del proyecto de Presupuesto
PARLAMENTO

Las negociaciones finales por el Presupuesto en Diputados: el acuerdo de Salle con el FA, las victorias de la oposición y una marcha atrás de último momento

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 17 de octubre
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 17 de octubre

AUF
FÚTBOL SALA

Peñarol perdió en el Tribunal de Apelaciones de la AUF ante un reclamo de Nacional en fútbol sala: mirá los fundamentos de la decisión y la bronca de Marcelo Solomita: "Nos sentimos estafados"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos