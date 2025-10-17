Ante nueva denuncia por irregularidades en el Villa Dolores, IMM vuelve a abrir una investigación administrativa

La Intendencia de Montevideo abrió una investigación administrativa por una nueva denuncia de irregularidades en el Parque Villa Dolores.

A través de un correo electrónico, un funcionario del parque advirtió sobre "presuntas irregularidades vinculadas a compras, confección de facturas, manejo de fondos e insumos" .

A propósito de esta denuncia, la intendencia abrió una investigación administrativa. E hizo lo mismo por otra denuncia interna sobre el Villa Dolores.

CASA IMPROVISADA "Bochornoso": PN solicitará un pedido de informes a la IM por irregularidades detectadas en el Parque Villa Dolores

zoológico Alcohol, TV y heladera: siete funcionarios fueron sumariados por montar casa improvisada en antiguo espacio de elefante en Villa Dolores

Un funcionario denunció que en junio de 2024 justamente un funcionario fue a trabajar cuando estaba de licencia por un accidente profesional.

En ambos casos, la intendencia empezará a investigar "a fin de determinar o comprobar la existencia de actos y hechos irregulares, y la identificación de los presuntos responsables", según consta en las dos resoluciones de este jueves 16 que informan sobre las decisiones de la comuna.

Denuncias en el Villa Dolores

En febrero de este año, tras una denuncia por "presuntas irregularidades", la intendencia resolvió intervenir el Parque Villa Dolores, realizar una "información de urgencia" y una "auditoría contable y patrimonial", según una resolución de aquel momento.

Se investigó la desaparición de la caja donde se depositaba el dinero y las facturas del zoológico, así como la diferencias entre la cantidad de alimento que surgían entre las planillas del zoológico y las del proveedor.

En ese proceso, según informó El País, se constataron casos de uso indebido de instalaciones, como la antigua elefantera donde se habían colocado camas, un televisor y una heladera.

En cualquier caso, en junio, la intendencia dio por terminada la investigación. Sostuvo que no había pruebas para atribuir responsabilidades por la desaparición de la caja y señaló también que no había cámaras de seguridad en el lugar.

Por otra parte, encontró que, en relación a las facturas de frutas y verduras, el jefe operativo J3 del Zoológico, Rodolfo Sosa, "estaba en conocimiento de que el proveedor de dichos productos, no entregaba las facturas en tiempo, y que los mismos excedían de los que los veterinarios solicitaban, situaciones que no habría dado cuenta a su superior", según una resolución de junio.

Sin embargo, la comuna entendió que el director del Villa Dolores, Gabriel Weiss, no había adoptado "las medidas correspondientes para dotar los bienes públicos de la seguridad debida".

Por lo tanto, sumarió a Weiss y a Rosa "a los efectos de determinar sus respectivas responsabilidades".

En paralelo, trasladó a todos los trabajadores del Villa Dolores que estuvieron involucrados en las investigaciones, incluidos estos dos jerarcas.

En el caso de Weiss, pasó a desempeñarse en la Unidad Biblioteca Horacio Quiroga, que está en el Centro Cultural Goes. La actual administración, encabezada por el intendente Mario Bergara, prorrogó la contratación de Weiss hasta diciembre de este año.