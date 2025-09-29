Graciela Bianchi asegura que Charles Carrera "inventó sentencias" y tuvo una "maniobra fraudulenta" al intentar recusar a la fiscal de su caso

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi acusó a Charles Carrera de inventar sentencias para incluir jurisprudencia que permitiera robustecer su pedido de recusación contra la fiscal Sandra Fleitas , que fue denegado.

El caso que tiene al exsenador frenteamplista Carrera como indagado por el uso irregular del Hospital Policial para favorecer al civil Víctor Hernández estuvo varios años bajo la investigación de la fiscal Silvia Porteiro, hasta que Fleitas tomó el caso y logró la imputación de Carrera en junio de este año por fraude, falsificación ideológica y uso de información privilegiada .

Poco antes de su imputación, Carrera intentó recusar a la fiscal Fleitas al considerar que se afectaba el " deber de imparcialidad que debe revestir todo funcionario público " y aludió a un pedido de formalización "exprés" por parte de la fiscal.

PARLAMENTO Graciela Bianchi apuntó contra Blanca Rodríguez por tener un "aire de superioridad" y generó cruces en el Senado

El planteo fue rechazado, pero ahora la senadora Bianchi compartió en redes sociales información sobre el escrito presentado por Carrera y la respuesta negativa de la Fiscalía de Corte, a raíz de un pedido de acceso a la información pública, según indicó.

"Charles Carrera inventó sentencias para engañar a la Justicia. Una muestra más de la falta de escrúpulos y ética. Así surge de uno de los expedientes que solicitamos a Fiscalía", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gbianchi404/status/1972730823754281194&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN: comenzamos a compartir material que llegó a nuestro conocimiento a través de los pedidos de Acceso a la Información Pública (Ley 18.381).



Charles Carrera inventó sentencias para engañar a la Justicia. Una muestra más de la falta de escrúpulos y ética. Así surge de uno… — Graciela Bianchi (@gbianchi404) September 29, 2025

Según Bianchi, en el escrito presentado Carrera "inventó sentencias (una se la atribuyó al Tribunal de Apelaciones y otra nada más y nada menos que a la Suprema Corte de Justicia)".

Como las citas "aplicaban de manera perfecta al caso", desde Fiscalía se le pidió a Carrera que aportara más información. En una foto compartida por Bianchi se lee la respuesta de Carrera al pedido, donde reconoció el "error" a la hora de entrecomillar jurisprudencia, por lo que pidió que fuera desestimada.

En la respuesta de Fiscalía al pedido de recusación, que también fue compartido por Bianchi, se apuntó al "riesgo ético" que planteaba el "uso de citas inexistentes". Sobre todo cuando "dicho texto habría podido inducir en error al momento de la toma de decisión" de recusar a la fiscal, señala el escrito de Fiscalía que respondió al pedido de Carrera.