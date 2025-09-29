Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
muy nuboso
Martes:
Mín  14°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / FISCALÍA

Graciela Bianchi asegura que Charles Carrera "inventó sentencias" y tuvo una "maniobra fraudulenta" al intentar recusar a la fiscal de su caso

Carrera había intentado recusar a la fiscal Fleitas que consiguió imputarlo por fraude, falsificación ideológica y uso de información privilegiada

29 de septiembre 2025 - 17:27hs
Graciela Bianchi y Charles Carrera. Archivo

Graciela Bianchi y Charles Carrera. Archivo

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi acusó a Charles Carrera de inventar sentencias para incluir jurisprudencia que permitiera robustecer su pedido de recusación contra la fiscal Sandra Fleitas, que fue denegado.

Poco antes de su imputación, Carrera intentó recusar a la fiscal Fleitas al considerar que se afectaba el "deber de imparcialidad que debe revestir todo funcionario público" y aludió a un pedido de formalización "exprés" por parte de la fiscal.

Más noticias
justicia extendio medidas cautelares de charles carrera hasta febrero; fiscalia habia pedido prision domiciliaria
HOSPITAL POLICIAL

Justicia extendió medidas cautelares de Charles Carrera hasta febrero; Fiscalía había pedido prisión domiciliaria

Bianchi y Rodríguez en la sesión de este miércoles
PARLAMENTO

Graciela Bianchi apuntó contra Blanca Rodríguez por tener un "aire de superioridad" y generó cruces en el Senado

El planteo fue rechazado, pero ahora la senadora Bianchi compartió en redes sociales información sobre el escrito presentado por Carrera y la respuesta negativa de la Fiscalía de Corte, a raíz de un pedido de acceso a la información pública, según indicó.

"Charles Carrera inventó sentencias para engañar a la Justicia. Una muestra más de la falta de escrúpulos y ética. Así surge de uno de los expedientes que solicitamos a Fiscalía", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gbianchi404/status/1972730823754281194&partner=&hide_thread=false

Según Bianchi, en el escrito presentado Carrera "inventó sentencias (una se la atribuyó al Tribunal de Apelaciones y otra nada más y nada menos que a la Suprema Corte de Justicia)".

Como las citas "aplicaban de manera perfecta al caso", desde Fiscalía se le pidió a Carrera que aportara más información. En una foto compartida por Bianchi se lee la respuesta de Carrera al pedido, donde reconoció el "error" a la hora de entrecomillar jurisprudencia, por lo que pidió que fuera desestimada.

En la respuesta de Fiscalía al pedido de recusación, que también fue compartido por Bianchi, se apuntó al "riesgo ético" que planteaba el "uso de citas inexistentes". Sobre todo cuando "dicho texto habría podido inducir en error al momento de la toma de decisión" de recusar a la fiscal, señala el escrito de Fiscalía que respondió al pedido de Carrera.

Temas:

Graciela Bianchi Charles Carrera Sandra Fleitas

Seguí leyendo

Las más leídas

Factura de UTE.
BENEFICIO

UTE y BPS otorgarán descuento de hasta 40% en tarifa eléctrica a jubilados y pensionistas de menores ingresos: quiénes pueden acceder

El chepe
SE INVESTIGA

Asesinaron a "El Chepe", el adolescente condenado por peleas masivas en las inmediaciones de shoppings

Ignacio Ruglio
PEÑAROL

Peñarol votará el martes llevar a juicio a Tenfield por la deuda que tiene la empresa por la explotación de los derechos comerciales del Campeón del Siglo

Uruguay: producción ganadera.
CONCURSO JUDICIAL

República Ganadera: informe de la síndico detectó "negocios en perjuicio de los acreedores con intención de defraudarlos"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos