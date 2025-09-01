Graciela Bianchi criticó idea de eliminar la obligatoriedad de los actos patrios en las escuelas: "Son ataques a la base de nuestra nacionalidad"

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi criticó la idea de eliminar la obligatoriedad de los actos patrios en las escuelas , propuesta en la previa de las Asambleas Técnico Docentes ( ATD ), y afirmó que se trata de un "ataque a la base misma de nuestra nacionalidad".

Cecilia Notari, presidenta de las Asambleas Técnico Docentes (ATD), dijo a Telenoche que en el marco de una "lluvia de ideas" surgió la propuesta de eliminar la obligatoriedad de los actos patrios, al entender que implican que los niños realicen acciones como desfilar frente a banderas, prometerles fidelidad o entonar frases como "no reclamo más honor que morir por mi bandera", de la marcha Mi bandera.

Consultada sobre la idea, Bianchi afirmó que sus propuestas "son ataques a la base misma de lo que es nuestra nacionalidad, porque los símbolos patrios los tienen países que tienen cuatro o cinco mil años de historia".

"Los símbolos patrios no pierden vigencia, no son una moda, es la reafirmación de quién somos como nación", afirmó la legisladora, quien nunca pensó que los docentes "llegaran a este extremo".

Además, para la senadora esta idea también ataca a la "meritocracia" por ir en contra de los "abanderados": "Quien les habla como educadora, siempre buscó premiar a los que mejor rendían, a los que más asistían, a los que efectivamente cumplían con sus obligaciones". La nacionalista entiende que "hay que seguir la línea de exigir responsabilidad, asistencia, estudiar, y eso se premia, como en cualquier actividad".

Bianchi afirmó que esta situación tiene su origen hace décadas, ya que "los sindicatos en la educación hace mucho tiempo que tienen muchísima autoridad" y en este momento los cinco integrantes del Consejo Directivo Central (Codicen) "vienen del sindicato" y "son casi todos miembros del Partido Comunista".

"¿Yo tengo algo contra el Partido Comunista? No. Lo que no podemos es permitir que se les enseñen los chiquilines con determinados sesgos ideológicos", remarcó la senadora.

La senadora cree que los sindicatos "mandan en la educación, y cada vez van a mandar más", y puntualizó que el problema viene desde los Institutos de Formación Docente.

"Por eso, ahora tanto que quieren que aprobemos una Universidad de la Educación, cada vez nos alejamos más, porque Formación Docente tiene un Consejo, y hay representación docente, y hay representación estudiantil, pero se está usando pura y exclusivamente para adoctrinar, no hay lugar ni siquiera para docentes que tengan un pensamiento diferente", lamentó.

Por último, Bianchi adelantó que convocarán al Codicen al Parlamento "en forma urgente" para que "dé su opinión" sobre la propuesta.