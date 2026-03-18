Botana reafirma sus dichos e insiste en que las decisiones del FA "coinciden con la situación más conveniente para el narcotráfico"

Las declaraciones del senador del Partido Nacional Sergio Botana sobre el Frente Amplio (FA) y el narcotráfico generaron molestia en la bancada oficialista, que reclamó una retractación pública e inmediata , según fuentes parlamentarias.

El tema se trató este miércoles en el Senado, donde el FA solicitó un cuarto intermedio para intentar que el legislador se disculpara. Tras más de una hora sin acuerdo, el oficialismo impulsó una moción política —que no fue acompañada por la oposición— en la que pidió “cuidar las formas del agravio” .

El senador Óscar Andrade sostuvo que “alcanzaba con pedir disculpas” y advirtió: “Tiene que haber un límite para el agravio. Genera un clima de violencia absolutamente irresponsable” . Además, agregó: “No lastiman al Frente Amplio, erosionan la institucionalidad y el debate democrático” .

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"Ofensa de dimensiones inéditas": las declaraciones de los senadores del FA tras los dichos de Botana

La polémica se originó por declaraciones de Botana en una entrevista con 5 Sentidos (Canal 5), donde afirmó: “El Frente Amplio no es un narcopartido, estoy convencido de eso, pero que todas sus decisiones están influidas por las posiciones que al narcotráfico le sirven” .

Ya en sala, el senador reafirmó sus dichos y descartó dar marcha atrás: “No me puede pedir el Frente Amplio que de ni medio ni cuarto paso atrás en afirmaciones que fueron respetuosas”. También argumentó: “Me baso en hechos, que no son ligeras afirmaciones”.

Embed - Senador Sergio Botana reafirma su preocupación por varios hechos vinculados al #narcotrafico

Botana insistió en que no considera al FA como un “narcopartido”, pero advirtió: “cuidado con los que se le están colando y cuidado con quién toma las decisiones porque casualmente todas coinciden con los intereses del narcotráfico”.

Las diferencias entre oficialismo y oposición se mantuvieron tras un nuevo cuarto intermedio, y el debate cerró sin acuerdo entre las partes.

"Lo que dije es lo que pienso"

Consultado respecto a si se arrepiente de sus dichos, el senador blanco aseguró que "nadie puede disculparse diciendo cosas que no piensa, yo lo que dije es lo que pienso".

"La verdad que es preocupante la situación del Frente Amplio, todos sus hechos respecto al tema del narcotráfico, todas sus decisiones, coinciden con la situación más conveniente para el narcotráfico", insistió.

En la misma línea, el legislador insistió en que "no cree" que el Frente Amplio sea un "narcopartido", pero reclamó que "nunca los vio pronunciarse" en casos como el de González Valencia "o la fuga a pie de Morabito".

También cuestionó decisiones vinculadas al control en el puerto y afirmó: “¿No censuraron a los que trataron de impedir que hubiera escáner en el puerto (…) o porque durante toda la noche no funcionaran?”.

Además, vinculó el caso del sindicalista argentino Marcelo Balcedo con actuaciones en Uruguay y planteó: “¿Quién le lavó la plata a Balcedo?”, al tiempo que cuestionó decisiones fiscales y políticas en distintos episodios.

Sobre el caso del narcotraficante Sebastián Marset, Botana apuntó a la entrega de su pasaporte y afirmó: “acá hubo un premio a quien hizo la gestión (…) ocupa la embajada de Uruguay en Portugal”, en referencia a la designación diplomática de Carolina Ache, quien se desempeñaba como subsecretaria de Cancillería en ese entonces.

Finalmente, el senador reiteró que sus planteos se basan en hechos conocidos y sostuvo: “no estoy agregando ningún hecho nuevo (…) es la relación de hechos que conoce todo el Uruguay”.