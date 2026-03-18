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Desarticularon una banda delictiva vinculada a casi 90 estafas por internet: hay más de 20 personas indagadas

Se identificó a más de 20 personas indagadas, vinculadas a más de 87 maniobras delictivas, según informó Fiscalía

18 de marzo de 2026 12:13 hs
Ciberdelincuentes

Ciberdelincuentes

La Fiscalía de Libertad de 2° Turno informó que se desarticuló una organización delictiva dedicada a cometer estafas a través de plataformas digitales, en una investigación coordinada con el Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado.

Según indicó el organismo, se identificó a más de 20 personas indagadas, vinculadas a más de 87 maniobras delictivas. La modalidad consistía en ofrecer productos por medios virtuales a precios inferiores a los del mercado y, una vez realizado el pago por parte de las víctimas, no concretar la entrega de los artículos ni mantener contacto posterior.

La Fiscalía señaló que la intervención de los equipos permitió avanzar en el esclarecimiento de los hechos y poner a los involucrados a disposición de la Justicia.

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Ante esta situación, el organismo exhortó a la población a extremar las precauciones al realizar compras por internet, recomendando operar únicamente a través de plataformas y comercios verificados, y evitar transacciones sin garantías.

Asimismo, recordó la importancia de realizar la denuncia ante hechos de estas características, con el objetivo de contribuir a la investigación y prevención de este tipo de delitos.

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