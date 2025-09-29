Dólar hoy: esta es la cotización del lunes 29 de setiembre, según el BROU

El dólar abrió este lunes 29 de setiembre con un valor de $ 38,80 la compra y $ 41,30 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).
En el histórico, la compra del dólar estadounidense subió $ 0,10, mientras que la venta aumentó $ 0,20 respecto al viernes 26 de setiembre.
Dólar en Argentina: ¿cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?
El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este lunes a A$ 1.300 la compra y A$ 1.350 la venta, según el diario argentino El Cronista. El tipo de cambio bajó A$ 10 (0,37%).
Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 30,59 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,74 de acuerdo a la herramienta Cuex.