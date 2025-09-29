Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
cielo claro
Martes:
Mín  14°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / TIPOS DE CAMBIO

Dólar hoy: esta es la cotización del lunes 29 de setiembre, según el BROU

En el histórico, la compra y la venta del dólar estadounidense subieron respecto al viernes 26 de setiembre

29 de septiembre 2025 - 7:16hs
Dólar en Uruguay

Dólar en Uruguay

Getty Image

El dólar abrió este lunes 29 de setiembre con un valor de $ 38,80 la compra y $ 41,30 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

En el histórico, la compra del dólar estadounidense subió $ 0,10, mientras que la venta aumentó $ 0,20 respecto al viernes 26 de setiembre.

Dólar en Argentina: ¿cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?

El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este lunes a A$ 1.300 la compra y A$ 1.350 la venta, según el diario argentino El Cronista. El tipo de cambio bajó A$ 10 (0,37%).

Más noticias
Pesos uruguayos
ESCENARIO2

El peso del peso: cuando la fortaleza monetaria expone las debilidades estructurales

Dólar hoy
TIPOS DE CAMBIO

Dólar hoy: esta es la cotización del jueves 25 de setiembre, según el BROU

Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 30,59 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,74 de acuerdo a la herramienta Cuex.

Temas:

Dólar BROU Argentina

Seguí leyendo

Las más leídas

Factura de UTE.
BENEFICIO

UTE y BPS otorgarán descuento de hasta 40% en tarifa eléctrica a jubilados y pensionistas de menores ingresos: quiénes pueden acceder

Dos personas ingresaron a la casa de Mónica Ferrero y efectuaron disparos: investigan un pozo donde podrían haber dejado explosivos
FISCAL DE CORTE

Dos personas ingresaron a la casa de Mónica Ferrero y efectuaron disparos: investigan un pozo donde podrían haber dejado explosivos

Imagen ilustrativa
SEGURIDAD

Qué se sabe hasta ahora del atentado contra la fiscal Mónica Ferrero: vecinos escucharon una explosión en la madrugada y disparos

Maximiliano Gómez
TORNEO CLAUSURA

Juventud 0-0 Nacional por el Torneo Clausura: Sebastián Sosa fue gran figura, el tricolor jugó muy mal y dejó dos puntos por el camino

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos