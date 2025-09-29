La importante victoria que obtuvo el Loco Abreu con Tijuana ante Cruz Azul, al que le cortó una gran racha, y su festejo en uno de los goles; mirá el video

El triunfo de Xolos del Loco Abreu a Cruz Azul

Tijuana dirigido por el uruguayo Sebastián "El Loco" Abreu acabó con el invicto del Cruz Azul al vencerlo 2-0, el domingo en el partido que cerró la undécima jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano, en el Estadio Caliente, en Tijuana.

Con su quinta victoria, los Xoloitzcuintles del Tijuana (6°) llegaron a 19 puntos y se metieron en zona de clasificación directa a las finales.

"Lo del invicto de Cruz Azul es anecdótico, estadístico, pero lo más importante es mantener la solvencia que el equipo refleja", comentó Abreu al final del partido.

"Dentro de mi exigencia y de lo que el equipo puede dar, nos faltó mayor fluidez de balón para poder generar más chances y ser más contundentes", complementó Abreu.

Bajo el mando del argentino Nicolás Larcamón, La Máquina del Cruz Azul (4°) se quedó con 24 puntos y no pudo recuperar el liderato.

La Máquina se quedó muy pronto con 10 hombres por la expulsión del joven defensa Jorge Rodarte, al minuto 5.

"La expulsión arruinó el partido y el trabajo de la semana", se quejó Larcamón. "Expulsar a un chico con dos partidos en primera división es una forma de arruinar su desarrollo".

Al 45+4, el mediocampista argentino Domingo Blanco se coló al área celeste por el sector derecho y firmó el 1-0 con un tiro que, desviado por el cruzazulino Erik Lira, techó al portero colombiano Kevin Mier.

El delantero español Mourad Daoudi definió el 2-0 frente al arco tras recibir una diagonal retrasada del defensa Rafael Fernández, al 71.

"El Loco" Abreu corrió desde la banca hasta el fondo de la cancha para sumarse a la celebración del segundo gol de su equipo.

El retiro de Jesús Corona

Este duelo entre Tijuana y Cruz Azul quedó marcado por la despedida del portero mexicano Jesús Corona, que a los 44 años de edad jugó su último partido en la primera división, en la que debutó el 15 de febrero de 2003.

Corona apareció como titular en el arco de los Xoloitzcuintles del Tijuana, y apenas al minuto 11 salió de cambio envuelto en ovaciones, relevado por el también mexicano Antonio Rodríguez.

En 22 años de carrera, Corona jugó para cuatro clubes: Atlas, Tecos, Cruz Azul y Tijuana.

Con México asistió como arquero suplente a los Mundiales Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018, y como titular ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012.

"Jesús es un privilegiado de estar en el importante historial del fútbol mexicano, de haber podido disfrutar 22 años de carrera y de haber tenido la posibilidad de despedirse en su último equipo, con su familia, y contra el club que más significado deportivo ha tenido en su carrera", apuntó Sebastián Abreu sobre el retiro de Corona.

Tigres vence con solidez a Querétaro

La poderosa nómina de Tigres se impuso 2-0 en su visita al modesto Querétaro en el estadio La Corregidora.

El cuadro felino (5°) que conduce el argentino Guido Pizarro hiló siete partidos ligueros seguidos sin conocer la derrota y llegó a 22 puntos.

Además, los Tigres dejaron su portería imbatida por séptima vez en el torneo y se confirmaron como la mejor defensa con nueve goles en contra.

"Me importa mucho que no nos hagan goles", expresó Pizarro al final del partido. "Entiendo que tenemos mucha jerarquía en la parte ofensiva, pero también me preocupa que tengamos un equilibrio y una solidez defensiva para darle soltura a la gente de arriba".

Querétaro (17°), por su parte, sufrió su séptima derrota en el torneo y se quedó con ocho unidades en la penúltima posición.

Al minuto 30, los felinos tejieron una jugada en el último tercio del campo, la pelota llegó al área para el argentino Juan Brunetta, quien firmó el 1-0 con un tiro de zurda a ras de pasto.

El volante Marcelo Flores (53') sentenció el 2-0 con un remate frente al arco queretano.

Los Gallos Blancos del Querétaro, orientados por Benjamín Mora, terminaron el partido con 10 hombres por la expulsión del argentino Mateo Coronel al final del primer tiempo (42').

Después de 11 fechas completas, el Toluca (1°) y el Monterrey (2°) se encuentran empatados con 25 unidades.

Toluca encabeza la tabla porque supera a los Rayados de Sergio Ramos en diferencia de goles: 17 contra 6.

El sábado, los Diablos Rojos, campeones defensores, vencieron 3-1 al Mazatlán con un equipo alternativo, ya que a media semana disputarán la Campeones Cup, una competencia anual que enfrenta a los ganadores de la liga mexicana y de la MLS.

Los hombres del entrenador argentino Antonio "Turco" Mohamed chocarán en suelo estadounidense con el Galaxy de Los Ángeles.

