Nacional / CLIMA

Meteorólogo anuncia semana con anomalías positivas de temperaturas y prevé hasta 8°C por encima de lo normal

El meteorólogo prevé que las temperaturas máximas de este lunes oscilarán entre los 24°C y los 26°C en Montevideo

29 de septiembre 2025 - 9:12hs
anomaliaspositivas299

El meteorólogo Mario Bidegain informó este lunes que se prevé una semana con anomalías positivas de temperaturas máximas, que podrían ser entre 2°C y 8°C superiores a lo normal para la estación.

Según compartió el especialista en su cuenta de X, entre el martes 30 de setiembre y el viernes 5 de octubre se esperan "desvíos positivos" en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Los registros podrían ser "de +2°C a +8°C por encima de lo normal", señala Bidegain.

Además, el meteorólogo prevé que las temperaturas máximas de este lunes oscilarán entre los 24°C y los 26°C en Montevideo, mientras que en el litoral Oeste de Uruguay se ubicarán entre los 26°C y los 28°C. Paraguay, en tanto, tendrá temperaturas de hasta 38°C.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes una jornada estable y templada en todo el país, con cielo claro y algo nuboso, y presencia de neblinas matinales en el interior. En Montevideo, el tiempo se mantendrá con temperaturas entre 10 °C y 21 °C. En el este, el día estará despejado con mínimas de 6 °C y máximas de 22 °C, mientras que en el litoral oeste se prevén hasta 24 °C. El norte será la región más cálida, con máximas de 25 °C y posibilidad de lluvias aisladas hacia la noche. En síntesis, el lunes ofrecerá un inicio de semana agradable, con aumento de nubosidad al final del día, sobre todo en el norte.

Meteorólogo temperaturas Mario Bidegain Montevideo

