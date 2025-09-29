Meteorólogo anuncia semana con anomalías positivas de temperaturas y prevé hasta 8°C por encima de lo normal

El meteorólogo Mario Bidegain informó este lunes que se prevé una semana con anomalías positivas de temperaturas máximas , que podrían ser entre 2°C y 8°C superiores a lo norma l para la estación.

Según compartió el especialista en su cuenta de X, entre el martes 30 de setiembre y el viernes 5 de octubre se esperan "desvíos positivos" en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

#pronóstico de anomalías de #temperaturas máximas, según #GFS de MAR30set a VIE05oct sobre Sudamérica. Se esperan desvíos positivos sobre #Argentina , #Paraguay , #Uruguay y centro y sur #Brasil de +2°C a +8°C por encima de normal. pic.twitter.com/bhulLiECuj

Además, el meteorólogo prevé que las temperaturas máximas de este lunes oscilarán entre los 24°C y los 26°C en Montevideo, mientras que en el litoral Oeste de Uruguay se ubicarán entre los 26°C y los 28°C. Paraguay, en tanto, tendrá temperaturas de hasta 38°C.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes una jornada estable y templada en todo el país, con cielo claro y algo nuboso, y presencia de neblinas matinales en el interior. En Montevideo, el tiempo se mantendrá con temperaturas entre 10 °C y 21 °C. En el este, el día estará despejado con mínimas de 6 °C y máximas de 22 °C, mientras que en el litoral oeste se prevén hasta 24 °C. El norte será la región más cálida, con máximas de 25 °C y posibilidad de lluvias aisladas hacia la noche. En síntesis, el lunes ofrecerá un inicio de semana agradable, con aumento de nubosidad al final del día, sobre todo en el norte.