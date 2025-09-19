La buena noticia de un meteorólogo para quienes comienzan las vacaciones de primavera pese al ciclón extratropical

El meteorólogo Nubel Cisneros adelantó este viernes que las lluvias que se están desarrollando en la jornada son "un adelanto" del ciclón extratropical que afectará a todo el país el sábado, especialmente durante la tarde, con lluvias , tormentas y viento fuerte , para luego mejorar desde la mañana del domingo .

“La lluvia de este viernes viene del oeste y hoy solo va a afectar la zona costera ”, explicó Cisneros en Subrayado (Canal 10). “El resto del país permanece con temperaturas elevadas y sol ”, agregó.

El especialista también indicó que este viernes por la tarde habrá una mejora temporaria , pero el mal tiempo regresará a partir de la noche y se intensificará en la tarde del sábado .

“ Ahí se va a estar activando el ciclón extratropical ”, dijo Cisneros, refiriéndose al sistema de bajas presiones que traerá nuevamente tormentas y lluvias en todo el país.

“El ciclón extratropical es un área de baja presión, es lo que ha ocurrido toda la vida en nuestra región”, explicó. “Está bien dicho porque ciclón significa sistema de bajas presiones, y extratropical está bien dicho también, porque está fuera del trópico, por lo tanto es la vieja y conocida circulación general atmosférica”, aseguró.

Sobre el domingo, Cisneros señaló que “antes del mediodía del domingo comienza a mejorar. La zona sur y oeste del país ya al mediodía estará libre de lluvias, lo que sí vamos a notar es descenso de temperatura”. En cuanto a las vacaciones de primavera, destacó: “Tranquilidad para quienes comienzan las vacaciones de primavera. Las temperaturas vuelven a ascender la próxima semana, se liberan las lluvias y con muy buena presencia de sol”.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) también se refirió al inicio de las precipitaciones este viernes, previas al ciclón extratropical que afectará el país durante el fin de semana. La directora de Pronósticos, Natali Bentancor, explicó que el ciclón está lejos de la costa uruguaya, pero coincidió que generará un sistema frontal asociado que afectará principalmente al sur del Río Negro, donde se prevén los fenómenos más intensos, aunque perderán intensidad hacia el norte.

Este viernes se mantiene una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes con posibles granizos y viento significativo, especialmente en el Suroeste. Las tormentas se intensificarán el sábado por la tarde, aunque se espera que sean de corta duración y disminuyan conforme avancen hacia el norte.

La mejora climática se espera para el domingo, con un descenso de temperatura gradual, que afectará más intensamente en la tarde y el lunes, pero se prevé que las temperaturas vuelvan a ascender levemente hacia el final de la semana, con un clima más primaveral.