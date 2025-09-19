Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
niebla
Sábado:
Mín  14°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

Inumet reveló cuándo se darán los fenómenos "más intensos" del ciclón extratropical de este fin de semana

El sur del Río Negro será la zona con los fenómenos más intensos, pero la intensidad disminuirá a medida que avance hacia el norte

19 de septiembre 2025 - 13:12hs
Imágenes de un ciclón extratropical en Montevideo, año 2019
Imágenes de un ciclón extratropical en Montevideo, año 2019 Camilo Dos Santos

La especialista aclaró que, en esta época del año, es común la formación de ciclones extratropicales o sistemas de bajas presiones. Sin embargo, aseguró que, en esta ocasión, el ciclón se alejará de la costa uruguaya.

“Lo que vamos a tener es un sistema frontal asociado a este ciclón, que está alejado de nosotros”, explicó Bentancor, tranquilizando a la población al asegurar que, aunque la palabra “ciclón” puede generar alerta, no siempre trae consigo "condiciones catastróficas".

Más noticias
mas de la mitad del pais bajo alerta amarilla de inumet por tormentas fuertes: mira las localidades afectadas
CLIMA

Más de la mitad del país bajo alerta amarilla de Inumet por tormentas fuertes: mirá las localidades afectadas

Se prevén lluvias intensas
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 19 de setiembre

Alertas y tormentas puntuales

Bentancor recordó que, en el día de hoy, está vigente una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes. "Ya hemos registrado algunos reportes de granizo, especialmente en el Suroeste del país, y podrían presentarse precipitaciones abundantes en cortos períodos de tiempo, junto a rachas de viento significativas", precisó.

El sistema de tormentas se desplaza gradualmente hacia el Norte del país y, según la meteoróloga, se espera que pierda intensidad a medida que avance. Para el sábado, se prevé la llegada de otro sistema de tormentas con mayor grado de organización, y se anticipan eventos intensos, especialmente a partir de la tarde.

Si bien las tormentas serán aisladas y puntualmente fuertes durante la madrugada y mañana del sábado, los fenómenos más intensos se prevén para la tarde. No obstante, se espera que sean de corta duración y que pierdan fuerza a medida que se desplacen hacia el norte.

Este sistema afectará a todo el país, comenzando desde el Suroeste. El sur del Río Negro será la zona con los fenómenos más intensos, pero la intensidad disminuirá a medida que avance hacia el norte.

Embed

Marcado descenso de temperatura el domingo

La mejora en las condiciones climáticas está prevista para el domingo, pero se espera un descenso significativo de la temperatura. Bentancor explicó que el cambio de masa de aire ocurrirá a lo largo del domingo, comenzando con temperaturas elevadas por la mañana, que rondarán entre 16°C y 18°C. Luego, a medida que el sistema avance, el descenso térmico se hará sentir durante el día.

En resumen, la meteoróloga anticipó que el descenso de temperatura será más notorio durante la tarde del domingo y el lunes. Sin embargo, adelantó que hacia el final de la semana, las temperaturas comenzarán a aumentar levemente, con un tiempo más primaveral.

Temas:

Inumet ciclón fin de semana

Seguí leyendo

Las más leídas

Gato de pajonal en Artigas
NUEVO REGISTRO

Nuevo registro un gato de pajonal en Artigas: los detalles de esta especie que está en "peligro de extinción" en Uruguay

El meteorólogo advirtió por inclemencias severas
CLIMA

Meteorólogo confirma la llegada de ciclón extratropical y advierte que "es grave" por las condiciones actuales: qué esperar

Julia Paternain en el emocionante recibimiento sorpresa que le hicieron al regresar a Estados Unidos
ATLETISMO

La timidez de Julia Paternain en el emocionante recibimiento sorpresa que le hicieron en el aeropuerto al regresar a Estados Unidos; mirá el video y su reacción

Llamado laboral para choferes de Cámara de Senadores: no pide bachillerato y ofrece sueldo de hasta $144 mil
OPORTUNIDAD

Llamado laboral para choferes de Cámara de Senadores: no pide bachillerato y ofrece sueldo de hasta $144 mil

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos