Inumet reveló cuándo se darán los fenómenos "más intensos" del ciclón extratropical de este fin de semana

Este viernes comenzaron las precipitaciones anunciadas por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) , y la directora de Pronósticos del organismo, Natali Bentancor , adelantó lo que se puede esperar este fin de semana previo a la llegada de la primavera .

La especialista aclaró que, en esta época del año, es común la formación de ciclones extratropicales o sistemas de bajas presiones . Sin embargo, aseguró que, en esta ocasión, el ciclón se alejará de la costa uruguaya .

“Lo que vamos a tener es un sistema frontal asociado a este ciclón, que está alejado de nosotros”, explicó Bentancor, tranquilizando a la población al asegurar que, aunque la palabra “ciclón” puede generar alerta, no siempre trae consigo " condiciones catastróficas" .

Bentancor recordó que, en el día de hoy, está vigente una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes . "Ya hemos registrado algunos reportes de granizo , especialmente en el Suroeste del país, y podrían presentarse precipitaciones abundantes en cortos períodos de tiempo, junto a rachas de viento significativas ", precisó.

El sistema de tormentas se desplaza gradualmente hacia el Norte del país y, según la meteoróloga, se espera que pierda intensidad a medida que avance. Para el sábado, se prevé la llegada de otro sistema de tormentas con mayor grado de organización, y se anticipan eventos intensos, especialmente a partir de la tarde.

Si bien las tormentas serán aisladas y puntualmente fuertes durante la madrugada y mañana del sábado, los fenómenos más intensos se prevén para la tarde. No obstante, se espera que sean de corta duración y que pierdan fuerza a medida que se desplacen hacia el norte.

Este sistema afectará a todo el país, comenzando desde el Suroeste. El sur del Río Negro será la zona con los fenómenos más intensos, pero la intensidad disminuirá a medida que avance hacia el norte.

Marcado descenso de temperatura el domingo

La mejora en las condiciones climáticas está prevista para el domingo, pero se espera un descenso significativo de la temperatura. Bentancor explicó que el cambio de masa de aire ocurrirá a lo largo del domingo, comenzando con temperaturas elevadas por la mañana, que rondarán entre 16°C y 18°C. Luego, a medida que el sistema avance, el descenso térmico se hará sentir durante el día.

En resumen, la meteoróloga anticipó que el descenso de temperatura será más notorio durante la tarde del domingo y el lunes. Sin embargo, adelantó que hacia el final de la semana, las temperaturas comenzarán a aumentar levemente, con un tiempo más primaveral.