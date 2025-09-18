Aviso de Inumet a la población por tormentas fuertes y muy fuertes desde el viernes

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) advirtió por tormentas fuertes y muy fuertes en distintas partes del Uruguay a partir de este viernes 19 , que se extenderán hasta el sábado 20 de setiembre.

A partir de mañana, "una masa de aire húmedo e inestable comenzará a afectar el territorio desde el litoral oeste", se desplazará "hacia el este del país" y generará "tormentas puntualmente fuertes" , informó el organismo. Sin embargo, también señalan que "se esperan mejoras temporarias" para este día.

Desde la madrugada del sábado "continuará la inestabilidad en el litoral oeste y norte del país, registrándose tormentas puntualmente fuertes ".

FRENTE FRÍO Uruguay se prepara para lluvias y tormentas desde este jueves: qué dicen Inumet, Metsul y meteorólogos

PRONÓSTICO "Tendremos varios problemas": meteorólogos anunciaron la llegada de un frente frío y un ciclón que se intensificará el fin de semana

"Hacia la tarde, por el suroeste ingresa un sistema frontal que estará generando tormentas fuertes y muy fuertes , principalmente al sur del río Negro ", informaron. En zonas de tormentas pronosticaron "rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo".

El domingo desde la mañana "comenzará una mejora desde el suroeste con un marcado descenso de temperatura". En Montevideo y el área metropolitana, la temperaturas rondarán entre 12°C y 16°C, además habrá una alta probabilidad de lluvias en esta zona.

El lunes siguiente a las 15:20 inicia la primavera, estación que durará 89 días, 20 horas y 43 minutos, finalizando con el solsticio de verano en diciembre.

Por otra parte, distintos meteorólogos habían pronosticado el ingreso de un frente frío y un ciclón que generará lluvias y tormentas. En diálogo con El Observador, adelantaron que las precipitaciones podrían alcanzar motos de acumulados "importantes" durante el fin de semana.