Aviso de Inumet a la población por tormentas fuertes y muy fuertes desde el viernes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advirtió por tormentas fuertes y muy fuertes en distintas partes del Uruguay a partir de este viernes 19, que se extenderán hasta el sábado 20 de setiembre.
A partir de mañana, "una masa de aire húmedo e inestable comenzará a afectar el territorio desde el litoral oeste", se desplazará "hacia el este del país" y generará "tormentas puntualmente fuertes", informó el organismo. Sin embargo, también señalan que "se esperan mejoras temporarias" para este día.
Desde la madrugada del sábado "continuará la inestabilidad en el litoral oeste y norte del país, registrándose tormentas puntualmente fuertes".
"Hacia la tarde, por el suroeste ingresa un sistema frontal que estará generando tormentas fuertes y muy fuertes, principalmente al sur del río Negro", informaron. En zonas de tormentas pronosticaron "rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo".
El domingo desde la mañana "comenzará una mejora desde el suroeste con un marcado descenso de temperatura". En Montevideo y el área metropolitana, la temperaturas rondarán entre 12°C y 16°C, además habrá una alta probabilidad de lluvias en esta zona.
El lunes siguiente a las 15:20 inicia la primavera, estación que durará 89 días, 20 horas y 43 minutos, finalizando con el solsticio de verano en diciembre.
Por otra parte, distintos meteorólogos habían pronosticado el ingreso de un frente frío y un ciclón que generará lluvias y tormentas. En diálogo con El Observador, adelantaron que las precipitaciones podrían alcanzar motos de acumulados "importantes" durante el fin de semana.