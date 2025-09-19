Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 19 de setiembre

Este viernes 19 de setiembre, el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) advierte sobre un día de condiciones climáticas variables y la probabilidad de tormentas aisladas en varias zonas del país . El aumento de nubosidad será la tónica durante toda la jornada, y se esperan nieblas y neblinas en diferentes momentos del día.

Para la capital y su entorno, la mañana comenzará con temperaturas que oscilarán entre los 16 °C y 24 °C, con un aumento de nubosidad y la probabilidad de precipitaciones y tormentas. El viento será moderado, con ráfagas de entre 10 y 30 km/h provenientes del noreste al noroeste, aunque se esperan períodos de calma.

Durante la tarde y noche, el cielo se mantendrá nuboso y cubierto, con tormentas aisladas y mejoras temporarias. Las nieblas y neblinas seguirán presentes, mientras que el viento cambiará hacia el sector este, manteniendo su intensidad entre los 10 y 30 km/h.

En el Este del país, las temperaturas variarán entre los 14 °C por la mañana y los 26 °C por la tarde. El día se iniciará con un cielo cubierto y probabilidades de tormentas, con nieblas y neblinas dispersas. Los vientos serán moderados, entre 10 y 30 km/h, y se espera un cambio hacia el suroeste por la tarde, con mejoras temporarias y la persistencia de condiciones inestables.

Para el Oeste, el pronóstico es similar, con un aumento de nubosidad y la probabilidad de tormentas durante la mañana, además de la presencia de nieblas y bancos de niebla. En la tarde y noche, las precipitaciones continuarán, con ráfagas de viento de hasta 40 km/h asociadas a las tormentas. La temperatura máxima en la zona alcanzará los 26 °C.

En el norte del país, se espera un día caluroso, con temperaturas que llegarán hasta los 28 °C. Durante la mañana, se prevé un cielo cubierto y la presencia de tormentas, con ráfagas de viento fuertes asociadas a las tormentas. La tarde-noche seguirá con nubosidad y tormentas aisladas, pero con mejoras temporarias. Las nieblas y neblinas seguirán siendo parte del paisaje a lo largo de la jornada.

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advirtió por tormentas fuertes y muy fuertes en distintas partes del Uruguay a partir de este viernes 19, que se extenderán hasta el sábado 20 de setiembre.

A partir de mañana, "una masa de aire húmedo e inestable comenzará a afectar el territorio desde el litoral oeste", se desplazará "hacia el este del país" y generará "tormentas puntualmente fuertes", informó el organismo. Sin embargo, también señalan que "se esperan mejoras temporarias" para este día.

Desde la madrugada del sábado "continuará la inestabilidad en el litoral oeste y norte del país, registrándose tormentas puntualmente fuertes".

"Hacia la tarde, por el suroeste ingresa un sistema frontal que estará generando tormentas fuertes y muy fuertes, principalmente al sur del río Negro", informaron. En zonas de tormentas pronosticaron "rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo".

El domingo desde la mañana "comenzará una mejora desde el suroeste con un marcado descenso de temperatura". En Montevideo y el área metropolitana, la temperaturas rondarán entre 12°C y 16°C, además habrá una alta probabilidad de lluvias en esta zona.

El lunes siguiente a las 15:20 inicia la primavera, estación que durará 89 días, 20 horas y 43 minutos, finalizando con el solsticio de verano en diciembre.

Por otra parte, distintos meteorólogos habían pronosticado el ingreso de un frente frío y un ciclón que generará lluvias y tormentas. En diálogo con El Observador, adelantaron que las precipitaciones podrían alcanzar motos de acumulados "importantes" durante el fin de semana.