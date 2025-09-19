"Estoy muy feliz por la victoria": Ronald Araujo valoró el debut de Barcelona ante Newcastle en Champions League, terminó "bastante acalambrado" y habló de las rotaciones de Flick

El central del Barcelona Ronald Araujo ha asegurado este jueves, tras ganar en el campo del Newcastle (1-2), que "era importante empezar así" la máxima competición europea, con una victoria.

"Estoy muy feliz por la victoria. Sabíamos que sería un partido muy difícil , ante un equipo muy físico, que aprieta mucho, pero hoy fuimos protagonistas y dominamos el partido. Al final con el 1-2 s nos complicó un poco en los últimos minutos, pero es normal", ha resumido el defensa uruguayo en declaraciones a Movistar+.

Desde el césped de St. James' Park, Araujo ha admitido que acabó el partido "bastante acalambrado" y preguntando al banco cuánto tiempo quedaba, pero ha elogiado "el tremendo esfuerzo" del grupo y ha reivindicado que "lo importante es la victoria".

SELECCIÓN El video de cómo palpitaron desde afuera Darwin Núñez y Ronald Araujo, con ansiedad, gestos y gritos de gol, la clasificación al Mundial 2026

"Sabíamos que saldrían fuertes al inicio de cada tiempo. Teníamos que aguantar el arco a cero. Algunas veces jugamos en largo más de lo normal, pero estos partidos hay que saber jugarlos", ha añadido.

Araujo también ha explicado que Pau Cubarsí ha sido sustituido por unas molestias en la rodilla y ha dicho que Marcus Rashford, autor de los dos goles del Barcelona, es un jugador "espectacular" y tiene "mucha calidad". "Ojalá siga disfrutando con nosotros", ha agregado.

El central ha comentado que las rotaciones en defensa no son problema en el vestuario: "Sabemos que tenemos un equipo competitivo. El entrenador lo gestiona bien, hay partidos para todos. Estamos contentos. Los que juegan dan el cien por cien y los que salen del banco también".

Y, por último, el uruguayo ha valorado que, aunque los equipos traten de "buscar al hombre que entra de segunda línea o alguna pared por fuera" para sortear la defensa adelantada del Barcelona, el vestuario es "fiel al estilo" de Flick, porque "ha dado resultado" y por eso van a "seguir creyendo" en esta fórmula".

Con base en EFE