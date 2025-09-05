Dólar
Darwin Núñez, Nahitan Nández y Ronald Araujo vieron el partido en un palco y con compañía familiar; mirá las fotos

Los tres futbolistas cumplieron su sanción y podrán estar a la orden en el partido ante Chile del próximo martes en Santiago

5 de septiembre 2025 - 8:55hs
Darwin Núñez, Nahitan Nández y Ronald Araujo, quienes quedaron afuera de la convocatoria de la selección uruguaya ante Perú este jueves, vieron el partido juntos y en un palco, al estar sancionados.

Los tres futbolistas siguieron el encuentro cómodamente instalados, como lo dejó ver Darwin en sus redes.

Nández, por su parte, estuvo acompañado también por su familia, con su pareja italiana que viajó junto a él a Uruguay.

Tras el partido y el triunfo celeste por 3-0, los jugadores fueron a la cancha para celebrar junto a sus compañeros la clasificación al Mundial 2026.

Los tres futbolistas cumplieron su sanción y podrán estar a la orden en el partido ante Chile del próximo martes a las 20:30 en Santiago, en el último partido de las Eliminatorias.

Uruguay al Mundial 2026

La selección de Uruguay se clasificó este jueves al Mundial 2026 al llegar a 27 puntos tras ganarle por 3-0 a la de Perú, en partido correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias suramericanas disputado en el estadio Centenario de Montevideo.

Tras unos primeros momentos de total dominio de la celeste, Guillermo Varela lanzó un balón elevado al área para que Rodrigo Aguirre venciera de cabezazo en el minuto 14 la resistencia del portero peruano Pedro Gallese.

La selección uruguaya clasificó al Mundial 2026 tras Uruguay vs Perú por Eliminatorias 3

El segundo tanto cayó en el minuto 58 tras un remate seco de Giorgian de Arrascaeta dentro del área en el que Gallese tuvo muy poco que hacer. En el 80, Federico Viñas aprovechó la debilidad de la defensa peruana para decretar el 3-0 en la capital uruguaya.

Con este resultado, el equipo orientado por el argentino Marcelo Bielsa se garantizó el derecho a asistir a su decimoquinta Copa del Mundo, quinta consecutiva, mientras que Perú, que se aferraba a la lucha por la repesca, agotó cualquier posibilidad de ir a la cita norteamericana.

