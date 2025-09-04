Clasificación histórica para Uruguay: la celeste jugará por primera vez un quinto Mundial consecutivo

La selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa consiguió este jueves de noche en el Estadio Centenario, con la goleada ante Perú, la clasificación al Mundial del próximo año que se disputará en Canadá, México y EEUU.

Esta victoria le permitió a los celestes asegurar su clasificación cuando aún queda una fecha por disputar, el próximo martes, cuando visitará a Chile en Santiago.

Para los celestes es histórico clasificar a un quinto mundial de FIFA, porque es la primera vez que ocurre.

Esta serie exitosa de Uruguay en forma ininterrumpida comenzó en 2010.

VIDEO Mirá los goles de Uruguay contra Perú por Eliminatorias con los que la celeste selló su clasificación al Mundial 2026

Bajo la gestión de Óscar Washington Tabárez, Uruguay clasificó a Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y con Tabárez en la primera parte y Diego Alonso en el remate de las Eliminatorias también avanzó a Qatar 2022. Ahora, con Bielsa estará en Canadá, EEUU y México 2026.

También esto representa la clasificación al sexto Mundial consecutivo porque en el de 2030 participará como anfitrión.

De aquellas eliminaciones a estas clasificaciones

Uruguay dejó atrás sus años oscuros, en los que veía los mundiales por televisión.

Tras participar en 1974, en los mundiales siguientes solo asistió a tres de ocho: faltó a 1978, 1982, 1994, 1998 y 2006, y clasificó a 1986, 1990 y 2002.

Por primera vez juega su quinto mundial consecutivo

Ni en la época dorada, Uruguay pudo participar en cinco Copas del Mundo consecutivas.

Uruguay fue campeón en 1930 y 1950, y semifinalista en 1954.

No clasificó en 1958.

Volvió en 1962, 1966, 1970 y 1974.

Cuando pudo llegar al quinto Mundial consecutivo, en 1978 quedó afuera.

Este es el resumen del triunfo de Uruguay frente a Perú por la fecha 17 de las Eliminatorias: