La celebración familiar en la cancha de Rodrigo Aguirre, quien se colocó como uno de los segundos goleadores en la selección uruguaya en las Eliminatorias

Rodrigo Aguirre festejó junto a su familia en la cancha del Estadio Centenario la clasificación de la selección uruguaya tras ganarle 3-0 a Perú, con un primer gol de su autoría para abrir el marcador del partido.
Su pareja, Mikaela Huvatt, compartió la foto junto al “Bufalo” y sus dos hijos en el césped del Centenario.
La celebración familiar en la cancha de Rodrigo Aguirre
El atacante puso el 1-0 a los 14 minutos con un buen cabezazo en el que resultó sentido y mareado al chocar contra un rival.
El delantero de América de México también tuvo participación en el gol del 2-0 al bajar la pelota para que luego definiera Giorgian De Arrascaeta.
20250804 FBL - WC - 2026 - SAMERICA - QUALIFIERS - URU - PER Uruguay's forward #07 Rodrigo Aguirre celebrates with Uruguay's defender #18 Brian Rodríguez after scoring his team's first goal during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football
Foto: Eitan Abramovich / AFP
Con su tercer gol en siete partidos en la celeste, Aguirre es uno de los segundos goleadores de la selección en estas Eliminatorias junto a Nicolás De la Cruz.
El máximo anotador celeste en el torneo es Darwin Núñez, con cinco tantos, tres menos que Lionel Messi, que lidera la tabla con 8 conquistas.
El mareo de Rodrigo Aguirre
El delantero de la selección de Uruguay Rodrigo Aguirre reveló que se dio cuenta que le había marcado el gol a Perú por el grito de la gente. El atacante de América marcó a los 13 minutos de juego el primer tanto con el que la celeste derrotó 3-0 a Perú para clasificar al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.
20250905 Uruguay's midfielder (L) aids Uruguay's forward #07 Rodrigo Aguirre during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Uruguay and Peru at the Centenario stadium in Montevideo on September 4, 2025. Eitan ABRAMOVICH /
Foto: Eitan Abramovich / AFP
"En el gol me golpeé la cabeza, me mareé y no lo vi todavía. Sé que fue un centro del Guille (Varela), no sé ni a quién le gano, pero al cabecear no vi cómo entró, no sé nada, escuché el grito del estadio y después me mareé", dijo Aguirre en zona mixta en el Estadio Centenario.
"Todo bien", respondió a cómo terminó el partido.
"Todavía cuesta caer, pero feliz y contento por lo que significa clasificar a un Mundial, por cómo lo vivimos nosotros también", manifestó el ex Liverpool y Nacional.
"Sabíamos que jugando en casa nos sentimos cómodos, la cancha la verdad que estaba muy linda para jugar, sabíamos que teníamos que salir a jugar de esa forma para llevarnos la clasificación", concluyó.