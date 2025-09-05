Dólar
La celebración familiar en la cancha de Rodrigo Aguirre, quien se colocó como uno de los segundos goleadores en la selección uruguaya en las Eliminatorias

Con su tercer gol en siete partidos en la celeste, Aguirre es uno de los segundos goleadores de la selección en estas Eliminatorias

5 de septiembre 2025 - 9:44hs
Su pareja, Mikaela Huvatt, compartió la foto junto al “Bufalo” y sus dos hijos en el césped del Centenario.

El atacante puso el 1-0 a los 14 minutos con un buen cabezazo en el que resultó sentido y mareado al chocar contra un rival.

El uno por uno de Uruguay vs Perú por Eliminatorias: Giorgian De Arrascaeta dio un recital de fútbol y Rodrigo Aguirre fue imparable en potencia

Rodrigo Aguirre confesó que se dio cuenta que hizo el gol para la selección de Uruguay contra Perú por el grito de la gente

El delantero de América de México también tuvo participación en el gol del 2-0 al bajar la pelota para que luego definiera Giorgian De Arrascaeta.

Con su tercer gol en siete partidos en la celeste, Aguirre es uno de los segundos goleadores de la selección en estas Eliminatorias junto a Nicolás De la Cruz.

El máximo anotador celeste en el torneo es Darwin Núñez, con cinco tantos, tres menos que Lionel Messi, que lidera la tabla con 8 conquistas.

El mareo de Rodrigo Aguirre

El delantero de la selección de Uruguay Rodrigo Aguirre reveló que se dio cuenta que le había marcado el gol a Perú por el grito de la gente. El atacante de América marcó a los 13 minutos de juego el primer tanto con el que la celeste derrotó 3-0 a Perú para clasificar al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

"En el gol me golpeé la cabeza, me mareé y no lo vi todavía. Sé que fue un centro del Guille (Varela), no sé ni a quién le gano, pero al cabecear no vi cómo entró, no sé nada, escuché el grito del estadio y después me mareé", dijo Aguirre en zona mixta en el Estadio Centenario.

"Todo bien", respondió a cómo terminó el partido.

"Todavía cuesta caer, pero feliz y contento por lo que significa clasificar a un Mundial, por cómo lo vivimos nosotros también", manifestó el ex Liverpool y Nacional.

"Sabíamos que jugando en casa nos sentimos cómodos, la cancha la verdad que estaba muy linda para jugar, sabíamos que teníamos que salir a jugar de esa forma para llevarnos la clasificación", concluyó.

