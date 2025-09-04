Uruguay vs Perú EN VIVO por Eliminatorias: el equipo de Marcelo Bielsa busca sellar su clasificación al Mundial 2026

Live Blog Post

Diego Lugano: "Me parece que Uruguay es muy favorito"

"Es bien diferente, siempre la penúltima fecha era mucho más tenso, cada punto y cada gol valía mucho. Uruguay hizo puntos y si bien no ha sido regular siempre ha estado entre los primeros. Cuando Perú nos ganó en 2009 la AUF puso dos por uno y fue poca gente al estadio. A los cuatro o cinco meses todo un país no recibió, todo es muy cambiante. Lo importante es que los muchachos disfruten el proceso", expresó Diego Lugano en conferencia de prensa.

"Me parece que Uruguay es muy favorito, es una noche para que la gente y los jugadores disfruten", afirmó.

"Tenemos un mediocampo con calidad y fútbol, siempre es lindo ver a Uruguay intentar algo diferente, a veces", dijo el excapitán de la selección de Uruguay.

Lugano recordó que en 2006 le tocó quedar afuera del Mundial. "Fue uno de los momentos más tristes de mi carrera. En aquel momento habíamos ido a uno de los últimos cuatro mundiales. Ahora estamos a un paso del quinto Mundial consecutivo, hay que valorarlo".

"Por momentos se vio un Uruguay que precisábamos, siendo protagonistas, más ajustados a lo que es el fútbol de hoy", dijo en referencia al ciclo de Marcelo Bielsa.

"Candidatos no sé, pero protagonistas seguro. Tiene equipo y entrenador para serlo", concluyó mirando al Uruguay del Mundial 2026.