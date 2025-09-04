Dólar
El Observador / Selección / ELIMIANTORIAS

Uruguay vs Perú EN VIVO por Eliminatorias: el equipo de Marcelo Bielsa busca sellar su clasificación al Mundial 2026

La selección de Uruguay enfrenta a Perú a la hora 18.30 en busca de sellar su pasaporte al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026

4 de septiembre 2025 - 17:29hs
Hinchas de Uruguay con bandera de Marcelo Bielsa

Foto: Leonardo Carreño

EN VIVO

La selección de Uruguay se enfrenta a Perú en el Estadio Centenario desde la hora 18.30 en la penúltima fecha de las Eliminatorias en busca de sellar su pasaporte al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Las estadísticas completas del partido

Llegó la selección de Uruguay

Arribó el bus con los jugadores de Uruguay que ya están en zona de camerinos.

Diego Lugano: "Me parece que Uruguay es muy favorito"

"Es bien diferente, siempre la penúltima fecha era mucho más tenso, cada punto y cada gol valía mucho. Uruguay hizo puntos y si bien no ha sido regular siempre ha estado entre los primeros. Cuando Perú nos ganó en 2009 la AUF puso dos por uno y fue poca gente al estadio. A los cuatro o cinco meses todo un país no recibió, todo es muy cambiante. Lo importante es que los muchachos disfruten el proceso", expresó Diego Lugano en conferencia de prensa.

"Me parece que Uruguay es muy favorito, es una noche para que la gente y los jugadores disfruten", afirmó.

"Tenemos un mediocampo con calidad y fútbol, siempre es lindo ver a Uruguay intentar algo diferente, a veces", dijo el excapitán de la selección de Uruguay.

Lugano recordó que en 2006 le tocó quedar afuera del Mundial. "Fue uno de los momentos más tristes de mi carrera. En aquel momento habíamos ido a uno de los últimos cuatro mundiales. Ahora estamos a un paso del quinto Mundial consecutivo, hay que valorarlo".

"Por momentos se vio un Uruguay que precisábamos, siendo protagonistas, más ajustados a lo que es el fútbol de hoy", dijo en referencia al ciclo de Marcelo Bielsa.

"Candidatos no sé, pero protagonistas seguro. Tiene equipo y entrenador para serlo", concluyó mirando al Uruguay del Mundial 2026.

La probable formación de Uruguay

Mirá en esta nota el equipo que paró Marcelo Bielsa el miércoles.

Uruguay jugará todo de celeste

Mirá cómo será la indumentaria con la que jugará Uruguay esta noche.

La cuenta pendiente de Marcelo Bielsa

Uruguay puede firmar su clasificación al Mundial en medio de la apatía, de la frialdad en el vínculo y de la distancia con el hincha de la selección, que no consigue llenar estadios. Una mirada previa al partido de esta noche.

Los números de Marcelo Bielsa en sus anteriores Eliminatorias que no podrá igualar con la selección uruguaya

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, se prepara para completar su tercera Eliminatoria, con su tercer Mundial a la vista, en la que no podrá igualar ni superar sus anteriores registros cuando estuvo al frente de Argentina y de Chile. Mirá la comparación de sus estadísticas en esta nota.

Se abren las puertas del Estadio Centenario

Se abrieron los portones del Estadio Centenario y comienza a penetrar, lentamente, el público de Uruguay.

¿Qué resultados se tienen que dar para que Uruguay clasifique hoy al Mundial?

Mirá en esta nota las distintas opciones que tiene Uruguay para clasificar este jueves al Mundial.

¿A qué hora juegan Uruguay vs Perú y por dónde verlo?

Mirá la hora de inicio del partido y las opciones para seguir el partido que será transmitido por televisión abierta, cable y streaming.

Comienza la transmisión en vivo de Referí

Bienvenidos a la transmisión minuto a minuto de Referí de Uruguay vs Perú por la penúltima fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias

