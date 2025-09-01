Tres suspendidos y tres lesionados en la selección de Uruguay: ¿qué variantes tiene Marcelo Bielsa para armar el equipo ante Perú este jueves por Eliminatorias?

La selección de Uruguay se está integrando en el Complejo Celeste para afrontar la última doble fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El equipo que dirige Marcelo Bielsa se clasificará al Mundial si empata o le gana a Perú , en partido que se jugará este jueves a la hora 20.30 en el Estadio Centenario .

Los futbolistas comenzaron a llegar el lunes al Complejo Celeste para quedar a las órdenes del entrenador argentino.

SELECCIÓN URUGUAYA Los jugadores de la selección uruguaya que entrenan con Marcelo Bielsa: repasá los que llegaron a la espera de la convocatoria oficial

SELECCIÓN URUGUAYA "Es culpa nuestra": Federico Valverde se suma a la selección uruguaya, coincidió con Marcelo Bielsa y la menor "intensidad" del equipo, y recordó lo "doloroso" de perderse un Mundial

Uruguay tiene a dos jugadores suspendidos por acumulación de amarillas: Ronald Araujo y Nahitan Nández.

El tercer suspendido es Darwin Núñez quien cumplirá ante Perú su quinto y último partido de suspensión por los incidentes que protagonizó ante Colombia en semifinales de la Copa América de Estados Unidos 2024.

Los tres jugadores lesionados en Uruguay

José María Giménez, Nicolás De La Cruz y Maximiliano Araújo están lesionados y no estarán disponibles en esta doble fecha de Eliminatorias.

Giménez sufrió una lesión muscular en el Mundial de Clubes con Atlético de Madrid y todavía no arrancó la temporada.

Con De La Cruz se generó un escándalo en Brasil porque se viralizó un audio de un médico de Flamengo diciendo que tenía una lesión crónica e irrecuperable en la rodilla.

El jugador ya volvió a jugar pero Bielsa prefirió que haga su reinserción al equipo y que vuelva a hacer un proceso de ganar minutos hasta volver a jugar con regularidad partidos completos en su club. Caso contrario, el DT de Uruguay dijo que si el volante no logra hacer eso en Flamengo, intentará darle esa posibilidad de ganar minutos en la selección.

Araújo sufrió una lesión muscular y podía llegar a jugar ante Chile, pero Bielsa prefirió que retornara a la actividad en su club, Sporting Lisboa y no en la selección.

Bielsa es el único entrenador de Sudamérica que no da a conocer la lista de reservados ni de convocados. Esta última se conoce cuando los jugadores terminan de llegar al Complejo Celeste. Esto ocurrirá este martes. Son 27 los jugadores convocados y el único del medio local es Kevin Amaro de Liverpool.

Por ahora han llegado los goleros Sergio Rochet, Santiago Mele y Franco Israel.

En defensa están los laterales derechos Nahitan Nández, Guillermo Varela y José Luis Rodríguez.

Los zagueros centrales son Sebastián Cáceres, Santiago Bueno, Ronald Araujo y Mathías Olivera.

Los laterales izquierdos Matías Viña, Joaquín Piquerez y Juan Manuel Sanabria.

Los volantes son Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar y Giorgian De Arrascaeta.

Los extremos son Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Cristian Olivera, Ignacio Laquintana y Kevin Amaro.

Los centrodelanteros son Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas.

Con respecto a las últimas convocatorias regresa Matías Viña, ya recuperado de su operación de ligamentos cruzados de rodilla, Federico Viñas, por la misma razón, y Darwin Núñez por su sanción impuesta por Conmebol.

Las dudas que debe despejar Marcelo Bielsa en la formación del equipo

Si bien todavía Bielsa no entrenó con todo el plantel en cancha hay un equipo que se perfila teniendo en cuenta los antecedentes.

En el arco, el titular es Rochet.

En el lateral derecho, cuando no está Nández, juega Varela.

En la zaga se perfilan para jugar juntos Cáceres y Olivera por las ausencias de Giménez y Araujo.

En el lateral izquierdo, el titular para Bielsa es Viña. A falta de este, los que venían jugando ahí eran Olivera y Piquerez pero faltando Giménez y Araujo, Olivera pasaría a la zaga, donde la otra posibilidad es Bueno.

En el mediocampo pueden jugar Valverde, Ugarte y Bentancur, pero siempre cabe la posibilidad de que juegue De Arrascaeta, de excepcional momento en Flamengo.

Ugarte arrancó la temporada con pocos minutos en Manchester United, pero el volante dijo al arribar que superó una molestia en los tendones que lo afectó largo tiempo.

En el extremo derecho el titular es Pellistri y ante la ausencia de Darwin, Bielsa usó a Viñas. Lesionado este, en las últimas convocatorias apostó por Aguirre, quien respondió con muy buenas actuaciones, por lo que parece tener mayor crédito para arrancar ante Perú.

La gran duda pasa por el extremo izquierdo y quién es el reemplazo de Maxi Araújo. No hay una pierna zurda entre las opciones donde Brian Rodríguez, por antecedentes, parece tener el número 1 y el que pelea por entrar, aunque perdió mucho pie en la consideración del entrenador por sus flojos desempeños, es Kike Olivera.

Así, un posible equipo ante Perú puede arrancar con Rochet, Varela, Cáceres, Olivera, Viña o Piquerez; Valverde, Bentancur; Pellistri, De Arrascaeta o Ugarte (pasando Bentancur a jugar más adelantado), Brian Rodríguez o Cristian Olivera; Rodrigo Aguirre o Federico Viñas.