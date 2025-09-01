La peculiar respuesta de Juan Ramón Carrasco a los elogios de Marcelo Bielsa: "Nos parecemos, somos perfeccionistas"

El viernes, previo a los dos últimos partidos de Uruguay por Eliminatorias, Bielsa habló sobre cómo se genera "desequilibrio" a la hora de atacar comparando a los equipos que deben generar ese desequilibrio en base a la velocidad, para eliminar rivales y distancia entre la posesión de pelota y el arco rival, y los que son capaces de generar el desequilibrio a través de la gambeta, mencionando como ejemplo a Lamine Yamal, extremo de Barcelona.

Carrasco era un volante ofensivo de notable talento individual, visión de juego, capacidad de pase y pegada mortífera. Jugó en Nacional en seis períodos diferentes , River Plate argentino, Racing de Avellaneda, Tecos de México, Cúcuta de Colombia, Danubio, Cádiz de España, River Plate en dos pasajes, Peñarol, San Pablo, Bella Vista, Marítimo de Venezuela, Bella Vista, Rampla Juniors y Rocha. Fue campeón uruguayo en 1977.

"Cada vez que hablo siempre estoy pensando en un crack, como (Juan Ramón) Carrasco. 'Uy si me escucha Carrasco, qué dirá de la cantidad de tonterías que está diciendo este tipo', porque si imaginamos el fútbol según Carrasco, ojalá hubiera sobredosis de Carrasco porque todas estas cosas no las necesitaban, resolvían a través de una impronta individual que no necesita otra cosa. Si Carrasco escucha, que sea generoso (risas)", expresó.

Este lunes, Carrasco expresó en Minuto 1 que se emite por AM Carve Deportiva: "No lo escuché en el momento, pero me llegó lo que dijo. Cuando me lo pasaron y lo escuché, viniendo de él, imaginate, siempre tuve mucha admiración a su estilo, a su filosofía de juego, nos parecemos, cada uno con sus matices. Somos muy parecidos. No somos caprichosos, pero tenemos las convicciones claras y estamos por eso expuestos por salirnos de lo que se acostumbra y estamos en el ojo de la tormenta, no hay mucho margen para equivocarnos y en las derrotas se agrava y se borra de un plumazo todo lo bueno que se ha hecho o lo bueno que se hizo en un partido".

"Me sorprendió porque habrá tenido muchas oportunidades de nombrarme o compararme, tiene montones de ejemplos en el país que esté, nos parecemos mucho, se nos cuestiona y tenemos que ser defensores en la parte de lo futbolístico y en la forma de ser cuando se le cuestiona que no habla o que no saluda. Y yo defiendo de no tiene por qué ir a la cocina a comer con el canchero. Justifico a él o cualquiera cuando les buscan el por qué. Es muy estudioso, quiere lo mejor, somos perfeccionistas, no nos gusta ganar 1-0, si podemos ganar 3-0, 4-0 mejor", agregó.