Argentina vs Venezuela EN VIVO, en el último partido de Lionel Messi en Buenos Aires, por las Eliminatorias para el Mundial 2026

Argentina vs Venezuela atrapan la atención de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas que se juegan este jueves. El encuentro comenzará a la hora 20.30 y en Uruguay se podrá ver a través de todos los cables y por streaming.
