ELIMINATORIAS

Argentina vs Venezuela EN VIVO, en el último partido de Lionel Messi en Buenos Aires, por las Eliminatorias para el Mundial 2026

Un partido especial jugará hoy desde la hora 20.30 Argentina vs Venezuela en el Monumental de Buenos Aires: será el último oficial de Lionel Messi con la albiceleste de local

4 de septiembre 2025 - 16:32hs
Lionel Messi de la selección de Argentina

Lionel Messi de la selección de Argentina

EN VIVO

Argentina vs Venezuela atrapan la atención de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas que se juegan este jueves. El encuentro comenzará a la hora 20.30 y en Uruguay se podrá ver a través de todos los cables y por streaming.

El Monumental de Buenos Aires prepara una fiesta para rendir homenaje a Lionel Messi, el artífice del tercer título mundial de la albiceleste, bordeado en Catar 2022, en camino hacia su inevitable retiro.

Ya clasificados y con el liderato asegurado, los dirigidos por el otro Lionel Scaloni, esperan arropar a su capitán en su último partido oficial en Argentina, cuya presencia en el Mundial el año próximo no está asegurada, y servir de juez ante Venezuela.

Seguí en vivo la previa, las estadísticas y el partido:

Live Blog Post

Seguí en vivo Argentina vs Venezuela

Embed

