Niño de 7 años fue embestido por un auto mientras circulaba en monopatín en San José: fue hospitalizado

Un niño de 7 años terminó herido luego de protagonizar un siniestro de tránsito con un auto en pleno centro de San José de Mayo . El menor fue asistido por una emergencia médica y trasladado a un centro asistencial.

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El hecho ocurrió horas atrás en la intersección de Rivera y 18 de Julio , según informó el medio local San José Ahora en base al comunicado de la Jefatura de Policía local.

Allí, según la información oficial, un automóvil circulaba con normalidad por calle Rivera cuando, al intentar girar rumbo a 18 de Julio, terminó chocando contra un monopatín conducido por un niño de 7 años .

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Enterado de esto, personal policial se dirigió al lugar y allí encontró al menor junto a su padre sentado en el asfalto .

En este marco, una unidad de emergencia móvil asistió al niño en el lugar del siniestro y posteriormente lo trasladó a un centro de salud para una evaluación más completa.

Por el momento las autoridades no brindaron mayores detalles sobre la entidad de las lesiones sufridas por el menor.

De acuerdo a lo informado por el consignado medio, la espirometría practicada al conductor del auto arrojó resultado negativo.

La Fiscalía Letrada de San José de 1º Turno fue informada de lo ocurrido y dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Asimismo, personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena como parte de la investigación.