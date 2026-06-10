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Accidente en escuela de Fray Bentos: una niña sufrió graves heridas cuando se desplomó una mesa de hormigón sobre su mano

Según dijeron los especialistas a consecuencia de la necrosis que presentaba un dedo, deberán amputárselo

10 de junio de 2026 9:18 hs
La niña que sufrió el accidente junto a su madre, Susan Andino

La niña que sufrió el accidente junto a su madre, Susan Andino

Capturas de video de Subrayado (Canal 10)

Una niña de 10 años sufrió graves heridas en una mano luego de que una mesa de hormigón le cayera encima en una escuela de Fray Bentos (Río Negro). La menor sufrió fracturas expuestas en tres dedos y deberá ser intervenida. Su madre anunció que iniciará acciones legales contra la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El accidente ocurrió antes de una clase de educación física en el centro educativo al que asiste la menor. Según relató su madre, Susan Andino, la niña se sentó en una mesa de cemento y, al apoyar las manos, la estructura se desplomó sobre una de ellas.

"Se fue a sentar en una mesa de hormigón y, cuando apoya las manitos, se le cae la mesa encima de su manito. Le causa fractura expuesta en tres de sus deditos", contó Andino en declaraciones a Subrayado (Canal 10).

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Luego del accidente, una ambulancia trasladó a la menor para recibir atención médica de urgencia. Según explicó la madre, durante las curaciones posteriores comenzaron a advertir un deterioro en uno de los dedos afectados.

"Fuimos a la curación, se veía la punta del dedo medio oscura. Nos dijeron que teníamos que esperar unas horas más para ver si eso mejoraba, y fuimos tres días después a la curación y ya tenía negro hasta un poquito más abajo", relató.

De acuerdo con su testimonio, los médicos le informaron que la niña presentaba necrosis en la punta del dedo medio, situación que generó preocupación en la familia.

"Ahí nos dice que tiene necrosis en la punta del dedo del medio, a lo que me asusté y con mi pareja decidimos traerla a Argentina", agregó.

Una vez evaluada en Argentina, la familia recibió un diagnóstico más complejo sobre la evolución de la lesión. "Cuando la revisa el pediatra de acá me dice que hay que amputarle el dedo. La necrosis había avanzado hasta la mitad, ya era irreversible y sí o sí había que operarla", sostuvo la madre.

La niña será intervenida quirúrgicamente en el Hospital Policial de Montevideo, según confirmó Andino.

Tras lo ocurrido, la madre de la menor adelantó en diálogo con el consignado medio que presentará acciones legales contra la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) por el accidente ocurrido en el centro educativo.

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