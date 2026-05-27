Encontraron a una niña de cuatro años sola en la calle en Salto: la menor había quedado al cuidado de un amigo, según la madre

Una niña de 4 años fue encontrada sola en la vía pública en el barrio Andresito II de la ciudad de Salto y la madre de la menor argumentó que la había dejado al cuidado de un amigo , según informó la Jefatura de Policía del departamento salteño.

De acuerdo con las autoridades, sobre las 07:10 efectivos concurrieron a una vivienda de la zona tras una comunicación por una menor extraviada. En el lugar, una mujer relató que mientras se dirigía a trabajar encontró a la niña sola en la calle y decidió llevarla a su casa mientras daba aviso a las autoridades.

A partir de averiguaciones realizadas en el barrio, los policías lograron ubicar a la madre de la menor , una joven de 27 años, quien explicó que había salido a comprar medicación para la niña y la había dejado al cuidado de un amigo.

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De acuerdo al relato de la mujer, al regresar encontró un ventanal abierto y constató que la niña no estaba en la vivienda.

El caso fue puesto en conocimiento del Juzgado de Familia correspondiente y la menor fue entregada a su madre.

Un niño solo en Rivera

Un episodio similar ocurrió días atrás en Rivera, donde un niño de 5 años fue encontrado caminando solo y llorando durante la madrugada por una familia que regresaba de vacaciones.

Tal como se informó en esta nota, el menor fue visto sobre las 4:40 en calles del barrio La Pedrera. “Venía llegando de viaje con mi familia y, faltando dos cuadras para llegar a mi casa, nos encontramos con una criatura que iba llorando rumbo a la ruta”, contó el hombre que encontró al niño en diálogo con el medio local Jornal A Plateia de Livramento.

El hombre relató que el niño no podía explicar dónde estaban sus padres. “No hablaba, solo lloraba. Estaba apavorada la criatura. Tenía dos teléfonos en la mano, una mochilita y todo mojado”, señaló.

La familia decidió trasladar al menor a la seccional policial más cercana y posteriormente intervino el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).