Laicidad y espacio común: lo que una niña nos obliga a pensar

El debate generado tras la denuncia de la madre de una niña trans que no encontraba un lugar adecuado en un club deportivo vuelve a exponer una tensión cada vez más visible en las democracias contemporáneas: la dificultad para construir espacios comunes en medio de disputas culturales e identitarias crecientes. Pero también deja una advertencia inquietante: el riesgo de convertir los cuerpos y las identidades de niños y niñas en terreno salvaje de disputa entre ideologías adultas.

La noticia circuló rápidamente entre redes sociales, programas de opinión y conversaciones cotidianas. Una madre denunciaba que su hija trans, de apenas seis años, no encontraba un lugar adecuado dentro de un club deportivo. El conflicto parecía girar alrededor de un vestuario. Sin embargo, el episodio dejaba ver algo mucho más profundo.

Porque las sociedades suelen revelar sus tensiones más importantes en escenas pequeñas: una puerta, un aula, una mesa compartida, un baño, una cancha. Allí, donde personas diferentes deben convivir, aparece la pregunta verdaderamente decisiva: ¿cómo construir un espacio común sin que unos deban desaparecer para que otros puedan sentirse cómodos?

Durante décadas, en Uruguay hablamos de la laicidad casi exclusivamente en clave escolar o jurídica. Como parte de la tradición republicana heredada de José Pedro Varela y del proceso de secularización que caracterizó al país. Pero el presente obliga a ampliar esa mirada.

Las democracias contemporáneas ya no enfrentan únicamente tensiones entre Iglesia y Estado. Deben procesar diferencias culturales, religiosas, morales e identitarias cada vez más complejas. Y frente a ello, la tentación del dogmatismo aparece por todos lados.

A veces desde sectores conservadores que perciben toda transformación social como una amenaza a sus valores. Otras veces desde posiciones que convierten cualquier desacuerdo en una forma automática de violencia moral. Entre ambos extremos, el espacio común comienza a deteriorarse lentamente.

En ese escenario, la situación de esta niña corre el riesgo de ser utilizada como símbolo de una batalla ideológica entre adultos. Y allí aparece un problema profundamente inquietante: cuando las discusiones públicas abandonan la prudencia democrática, los cuerpos y las identidades de niños y niñas pueden terminar convertidos en terreno salvaje de disputa cultural.

Eso debería preocuparnos mucho más que cualquier consigna inmediata.

Porque una sociedad democrática no puede permitirse transformar a los niños en banderas. Ni para imponer una moral conservadora, ni para exhibir superioridades progresistas. Cuando eso sucede, los adultos dejan de escuchar a la infancia real y comienzan a utilizarla como instrumento de sus propias guerras culturales.

Por eso resulta necesario recuperar una idea fundamental: la laicidad no consiste en eliminar diferencias, sino en crear las condiciones para que las diferencias puedan convivir sin transformarse en mecanismos de exclusión.

Una sociedad laica no obliga a nadie a abandonar sus creencias religiosas, filosóficas o morales. Tampoco exige renunciar a convicciones profundas sobre la vida, la educación o la sexualidad. Pero sí establece un límite esencial para la convivencia democrática: ninguna convicción particular puede traducirse automáticamente en la expulsión simbólica o material del otro del espacio público.

Ese principio no es una amenaza a la libertad. Es, precisamente, una garantía de libertad para todos. Y quizás hoy resulte más necesario que nunca.

Porque vivimos tiempos atravesados por la polarización, las redes sociales y la creciente fragmentación cultural. Cada vez cuesta más convivir con quien piensa distinto. La diferencia deja rápidamente de ser percibida como una oportunidad de encuentro y pasa a vivirse como provocación, amenaza o invasión.

En ese contexto, instituciones como la escuela pública, los clubes deportivos, las universidades o las plazas adquieren un valor democrático enorme. Son algunos de los pocos lugares donde todavía compartimos experiencias con personas que no elegimos. Personas que creen, sienten, viven y piensan de formas distintas a las nuestras.

Y justamente por eso son espacios decisivos para la democracia.

La pregunta entonces no es solamente qué solución concreta debe adoptar un club frente a un caso complejo. La pregunta más profunda es otra: ¿somos capaces de construir instituciones suficientemente humanas, prudentes e inteligentes para alojar la complejidad del presente sin convertir cada diferencia en una batalla interminable?

Porque una democracia no se juega únicamente en las elecciones, las leyes o los discursos parlamentarios. También se juega en estos gestos cotidianos: quién puede entrar, quién puede permanecer, quién siente que pertenece y quién aprende, desde niño, que hay lugares donde su sola presencia genera incomodidad.

Defender la laicidad hoy quizá implique precisamente eso: cuidar el espacio común para que nadie tenga que vivir su dignidad como una amenaza para la dignidad ajena.

Uruguay construyó históricamente buena parte de su identidad democrática alrededor de la idea de convivencia republicana. Pero las democracias no se erosionan únicamente por golpes espectaculares o grandes crisis institucionales. También se deterioran cuando dejan de saber convivir con la diferencia y comienzan a mirar al otro como una amenaza permanente. Tal vez la laicidad siga siendo, todavía hoy, una de las pocas herramientas capaces de recordarnos que la libertad democrática no consiste en imponer nuestras convicciones sobre los demás, sino en aprender a compartir un mundo común.