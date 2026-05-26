Uruguay entre la geopolítica y la geoeconomía

Durante décadas, Uruguay entendió la globalización como un fenómeno económico: comercio, inversiones, estabilidad y acceso a mercados. Y para un país pequeño, ese modelo funcionó.

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Pero el mundo cambió. Hoy ya no vivimos solamente una globalización comercial. Entramos en una etapa de competencia geoeconómica, donde el verdadero poder pasa por la tecnología, la infraestructura, la energía, los datos, los puertos, la inteligencia artificial y la logística.

Estados Unidos y China ya no compiten solo por vender más. Compiten por semiconductores, rutas marítimas, plataformas digitales, minerales críticos y soberanía tecnológica. Europa busca autonomía estratégica. India emerge como potencia tecnológica. Medio Oriente gana influencia financiera y energética. Y en ese nuevo tablero, América Latina vuelve a tener valor.

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No tanto por su peso político, sino por sus activos estratégicos: alimentos, agua, energía, estabilidad relativa y posición logística.

Uruguay debe comprender rápido esta transición. Porque el gran riesgo de los países pequeños es seguir discutiendo categorías ideológicas del siglo XX mientras el mundo redefine el poder alrededor de la tecnología y la infraestructura.

Las preguntas centrales ya no son solamente: ¿Qué exportamos? o ¿Con quién firmamos acuerdos comerciales?

Las preguntas reales son otras: ¿Dónde se instalarán los centros de datos? ¿Quién controlará la conectividad? ¿Qué países serán hubs logísticos regionales? ¿Dónde se desarrollará la inteligencia artificial? ¿Qué jurisdicciones ofrecerán estabilidad para las nuevas industrias?

Desde espacios como el Stanford Leadership Institute y diversos foros internacionales aparece una idea cada vez más fuerte: los países pequeños pero institucionalmente sólidos pueden transformarse en actores estratégicos si logran combinar estabilidad, innovación, infraestructura y flexibilidad diplomática.

En esa línea, Gerardo Caetano insiste hace años en que Uruguay debe evitar alineamientos rígidos y apostar a una inserción internacional inteligente, pragmática y diversificada. En un mundo fragmentado, la credibilidad democrática pasa a ser un activo estratégico.

Por otro lado, Peter Thiel y buena parte del pensamiento tecnológico global sostienen que el mundo está migrando desde la globalización clásica hacia una competencia por soberanía tecnológica, inteligencia artificial e infraestructura crítica.

Y hasta desde perspectivas completamente distintas, como la de Alexander Dugin, aparece una conclusión similar: el orden unipolar terminó y comienza una etapa multipolar donde los corredores estratégicos, la energía, los alimentos y la tecnología serán determinantes.

Uruguay jamás será una potencia militar ni demográfica. Pero sí puede transformarse en algo mucho más inteligente: un nodo estratégico. Un país que ofrezca estabilidad en un mundo inestable. Reglas claras en un escenario incierto.

Conectividad regional. Servicios globales. Infraestructura confiable. Trazabilidad agroalimentaria. Capacidad de articulación internacional.

Por eso la discusión sobre puertos, zonas francas, hidrógeno verde, cables submarinos o inteligencia artificial no es técnica. Es profundamente geopolítica. El mundo que viene se organizará alrededor de infraestructura, datos y alianzas flexibles.

Y allí los países pequeños inteligentes pueden ganar relevancia si entienden algo fundamental: la neutralidad ya no significa pasividad. Significa capacidad de diálogo, flexibilidad estratégica y construcción de confianza internacional.

Uruguay tiene una enorme tradición diplomática para este momento histórico. Pero ahora necesita dar un paso más: pensarse como un actor geoeconómico.

Porque mientras muchas veces seguimos atrapados en la coyuntura, el mundo redefine silenciosamente sus nuevos centros de poder. Y los países que entiendan primero esa transición serán los que lideren la próxima etapa del desarrollo.