El Observador / Fútbol Internacional / ELIMINATORIAS

Así se juega la penúltima fecha de las Eliminatorias: día, hora y dónde ver los cinco partidos

Mirá todos los detalles para los partidos de la fecha 17 de las Eliminatorias que se juegan este jueves

3 de septiembre 2025 - 18:55hs
Lionel Messi de la selección de Argentina

Lionel Messi de la selección de Argentina

La fecha 17 y penúltima de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 se jugará entre este jueves 4 de setiembre en cinco sedes diferentes y prácticamente todos los partidos tienen un atractivo especial.

Cuatro de los cinco encuentros, se disputarán a la misma hora, en tanto el que juega Chile, único eliminado, se jugará una hora más tarde.

Todos los partidos y sus horarios

Uruguay recibirá a Perú este jueves en el Estadio Centenario a la hora 20.30, buscando la clasificación a la próxima edición de la Copa del Mundo, y al mismo tiempo, eliminar a su rival de la misma.

A la misma hora jugarán el campeón del mundo, Argentina frente a Venezuela en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires.

También a las 20.30, Paraguay recibirá a Ecuador en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción.

El otro compromiso que se iniciará en ese mismo horario será el de Colombia frente a Bolivia en el Estadio Monumental de Barranquilla.

Brasil y Chile cerrarán la noche jugando desde la hora 21.30 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

¿Por dónde ver los partidos de Eliminatorias?

Los partidos de las Eliminatorias se pueden ver en Uruguay en todos los cables (Montecable, TCC, Nuevo Siglo, Multiseñal, Flow y DSports y en todos los cables del interior), y en streaming a través de todas las señales: AUFTV, DGO, AntelTV, Flow, NSNOW, Montecable GO, TCC2 y NS Now).

Por otra parte, el partido de la selección uruguaya se podrá ver por televisión abierta, a través de canal 5, pero solamente por aire (no por cable) o en la TV digital abierta.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias

Embed
Eliminatorias Argentina selección uruguaya Uruguay

