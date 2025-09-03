Dólar
El Observador / Selección / MUNDIAL 2026

FIFA anunció que este mes salen a la venta las entradas para el Mundial de 2026: mirá la escala de precios

El primer sorteo de preventa se realizará del 10 al 19 de setiembre para los hinchas que obtengan un FIFA ID; habrá una plataforma oficial de reventa

3 de septiembre 2025 - 20:02hs
MetLife Stadium

MetLife Stadium

Foto: Charly Triballeau / AFP

La FIFA iniciará este mes un proceso de venta de entradas para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, con precios iniciales de asientos individuales desde US$ 60 para los partidos de la ronda de grupos hasta un máximo de US$ 6.710 para la final.

Estos precios fluctuarán según la demanda.

Los hinchas podrán comprar entradas para partidos individuales y para estadios puntuales, así como paquetes específicos para cada selección, informó el miércoles el organismo rector del fútbol mundial al anunciar el calendario de la primera etapa de ventas.

Por primera vez en la historia, 48 equipos nacionales jugarán la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio del año próximo.

Los aficionados que poseen una tarjeta Visa pueden registrarse para obtener un FIFA ID en el sitio web del organismo y participar en un sorteo de preventa que se realizará del 10 al 19 de setiembre.

Los seleccionados mediante el sorteo aleatorio de preventa podrán solicitar la compra de entradas a partir del 1° de octubre.

La venta tendrá un límite de cuatro ingresos por persona por partido, y nadie podrá comprar más de 40 tickets para todo el torneo.

Otra venta de entradas se lanzará en los próximos meses y se espera que la inscripción para la segunda fase se realice del 27 al 31 de octubre, con ventas desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre.

La tercera fase comenzará poco después del sorteo del Mundial, a celebrarse en Washington el 5 de diciembre, y los aficionados podrán presentar solicitudes para partidos específicos.

Con la llegada del certamen, los hinchas podrán comprar los boletos restantes por orden de llegada.

La FIFA anunció en un comunicado que planea ofrecer productos adicionales, como entradas para hinchas que deseen sentarse con otros fanáticos del mismo equipo e ingresos condicionales para hinchas que deseen reservar un lugar en las posibles rondas eliminatorias.

Además, el organismo también lanzará una plataforma oficial de reventa.

FIFA Mundial 2026 entradas

